Двое мужчин погибли. Третьему удалось спастись и самостоятельно выбраться из ледяной воды.

На Киевском водохранилище снегоход провалился под лед, есть жертвы

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На Киевском водохранилище снегоход провалился под лед, есть жертвы

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Во время катания на самодельном снегоходе возле села Страхолесье Иванковского района трое мужчин провалились под лед на Киевском водохранилище.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области во вторник, 15 января.

Отмечается, что инцидент произошел еще 11 января. Двое людей погибли. Одному из мужчин удалось самостоятельно выбраться из ледяной воды.

На следующий день под водой нашли тело одного из мужчин. Выяснилось, что в июле 2018 года его привлекали к административной ответственности за незаконное пересечение зоны отчуждения.

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Поиски второго погибшего – 45-летнего мужчины – продолжаются. По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой несчастный случай (ст.115 УК Украины).

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