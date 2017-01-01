Получение митрополии станет завершением процесса создания поместной церкви в Украине, - Тимошенко

Получение Томоса и митрополии от Константинополя - важный шаг на пути создания единой поместной Православной Церкви в Украине, который должен завершиться получением патриархии, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, пишет пресс-служба.

"Независимая поместная Православная Церковь с Томосом - это наше важное достижение, но это еще не завершение процесса", - сказала политик в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

В частности, Ю.Тимошенко процитировала Патриарха Филарета, который, говоря о получении Томоса и митрополии от Константинополя, подчеркивает важность дальнейшего движения на пути получения патриархата.

"Очень правильно говорит Патриарх Филарет о том, что мы обязательно добьемся патриархии и для этого нужно объединиться в одну церковь. Но процесс объединения еще не завершен и должен быть продлен мирным, эволюционным путем. Это должно делать духовенство. Мы сделали первый шаг, но нам надо идти дальше и получить патриархию", - пояснила она.

При этом лидер "Батькивщины" подчеркнула, что она против того, чтобы политики использовали Томос "как политический инструмент для разъединения страны".

"Вся история политики в Украине строится на разъединении: находят то, что разъединяет людей, и рвут общество на части, создавая себе рейтинги. Но если мы не найдем в себе мудрость, любовь друг к другу, то нам, стране, очень трудно будет подниматься. Единство - это тот ресурс, который может помочь в трудной ситуации", - подытожила политик.