Госфискальную службу официально разделили на два ведомства

Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба будут функционировать отдельно.

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Премьер Владимир Гройсман подписал постановление о реорганизации ГФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Решение принято “с целью институционального, структурного и функционального обновления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику“, говорится в тексте сообщения.

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Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба будут функционировать как отдельные центральные органы исполнительной власти, уточняет ведомство.

“Кабинет министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов Украины“, - добавили в пресс-службе.

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“Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов“, - заверил замминистра министра финансов Сергей Верланов.

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Минфин подготовит все необходимые документы для реорганизации в двухмесячный срок, а в трехмесячный срок - внесет проекты необходимых изменений в ВР.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стартовала кампания по декларированию доходов граждан.