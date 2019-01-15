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Госфискальную службу официально разделили на два ведомства

Комментариев: 1
Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба будут функционировать отдельно.
Гройсман подписал постановление о разделении ГФС
Гройсман подписал постановление о разделении ГФС
EPA/UPG

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Премьер Владимир Гройсман подписал постановление о реорганизации ГФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Решение принято “с целью институционального, структурного и функционального обновления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику“, говорится в тексте сообщения.

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Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба будут функционировать как отдельные центральные органы исполнительной власти, уточняет ведомство. 

“Кабинет министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов Украины“, - добавили в пресс-службе. 

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“Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов“, - заверил замминистра министра финансов Сергей Верланов.

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Минфин подготовит все необходимые документы для реорганизации в двухмесячный срок, а в трехмесячный срок - внесет проекты необходимых изменений в ВР.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стартовала кампания по декларированию доходов граждан.

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Теги: ГФС, реформа, налоговая, таможня, Минфин, Гройсман
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Комментариев (1)
Fon_Pascha    15.01.2019, 14:03
Оценка:  -1
Fon_Pascha
плодят нахлебников и бездельников
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