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Киев за 50 млн грн планирует превзойти Днепр, установив самый высокий флагшток

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Флагшток установят на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Вцелом на проект планируют потратить 51 млн гривен
Вцелом на проект планируют потратить 51 млн гривен
obozrevatel.com

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В Киеве не оставляют намерения установить самый высокий, 75-метровый, флагшток в Украине. Его начнут строить в мае 2020-го на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Печерском районе, возле Родины-Матери.
 
Проект будет стоить 51 млн грн. Их заложили в бюджет столицы на 2019 год. Сначала на строительство планировалось потратить 47500000 грн. КП “Спецжитлофонд“ уже объявляло соответствующий тендер, но отменило торги, пишет журнал “Небоскреб“.
 

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Идея построить флагшток в Киевсовете возникла после того, как аналогичный проект представили в Днепре в 2017 году. Там возвели 72-метровый флагшток с государственным флагом. Его торжественно подняли на День Независимости 2018. До сегодняшнего момента флагшток является самым высоким в Украине.

Как сообщалось 12 декабря, Одесса позавидовала Львову - хотят отбить место в Топ-100 туристических жемчужин мира.

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Теги: флагшток, Киев, флаг
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