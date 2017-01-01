Киев за 50 млн грн планирует превзойти Днепр, установив самый высокий флагшток

Флагшток установят на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Читай также: В Днепропетровской области установили рекордный железный герб Украины В Киеве не оставляют намерения установить самый высокий, 75-метровый, флагшток в Украине. Его начнут строить в мае 2020-го на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Печерском районе, возле Родины-Матери. В Киеве не оставляют намерения установить самый высокий, 75-метровый, флагшток в Украине. Его начнут строить в мае 2020-го на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Печерском районе, возле Родины-Матери.

Проект будет стоить 51 млн грн. Их заложили в бюджет столицы на 2019 год. Сначала на строительство планировалось потратить 47500000 грн. КП “Спецжитлофонд“ уже объявляло соответствующий тендер, но отменило торги, пишет журнал “Небоскреб“.

Читай также: В Днепре подняли самый большой флаг Украины Идея построить флагшток в Киевсовете возникла после того, как аналогичный проект представили в Днепре в 2017 году. Там возвели 72-метровый флагшток с государственным флагом. Его торжественно подняли на День Независимости 2018. До сегодняшнего момента флагшток является самым высоким в Украине. Идея построить флагшток в Киевсовете возникла после того, как аналогичный проект представили в Днепре в 2017 году. Там возвели 72-метровый флагшток с государственным флагом. Его торжественно подняли на День Независимости 2018. До сегодняшнего момента флагшток является самым высоким в Украине.

Как сообщалось 12 декабря, Одесса позавидовала Львову - хотят отбить место в Топ-100 туристических жемчужин мира.