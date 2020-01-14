Министры иностранных дел не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды

Вместо этого главы МИД отправились в больницу имени Мечникова в Днепре.

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Министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды.

Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook .

“Экипаж военных вертолетов в условиях тумана и угрозы обледенения принял решение вернуться на Днепровский аэродром. Очень хотел показать нашим друзьям Мариупольский порт, в котором сейчас всего два корабля, а когда-то кипела жизнь. Показать, что происходит на КПВВ через линию соприкосновения. На этот раз не получилось“, - написал Климкин.

Вместо этого министры отправились в больницу имени Мечникова в Днепре.

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Напомним, ранее сообщалось, что Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Донбасс 14-20 января.