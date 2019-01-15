В СБУ рассказали, сколько сепаратистов отпустили на свободу

Программой Тебя ждут дома, по информации СБУ, в прошлом году воспользовались 148 человек. При этом задержаны спецслужбой в 2018 году были 54 сепаратиста.

Программой Тебя ждут дома воспользовались 353 сепаратиста unn.com

Корреспондент