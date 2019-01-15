В СБУ рассказали, сколько сепаратистов отпустили на свободу
Программой Тебя ждут дома, по информации СБУ, в прошлом году воспользовались 148 человек. При этом задержаны спецслужбой в 2018 году были 54 сепаратиста.
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Программой Службы безопасности Украины Тебя ждут дома воспользовались 353 человека, из них 148 - в 2018 году.
Такие цифры приведены в официальном ответе СБУ на запрос издания Новинарня.
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Программа Тебя ждут дома запущена в 2015 году. Она предусматривает освобождение от уголовной ответственности граждан, участвовавших в структурах “ДНР“ и “ЛНР“, которые не совершили серьезных преступлений.
Напомним, правоохранители Славянска за неделю задержали восемь участников незаконных вооруженных формирований.