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В СБУ рассказали, сколько сепаратистов отпустили на свободу

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Программой Тебя ждут дома, по информации СБУ, в прошлом году воспользовались 148 человек. При этом задержаны спецслужбой в 2018 году были 54 сепаратиста.
Программой Тебя ждут дома воспользовались 353 сепаратиста
Программой Тебя ждут дома воспользовались 353 сепаратиста
unn.com

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Программой Службы безопасности Украины Тебя ждут дома воспользовались 353 человека, из них 148 - в 2018 году.

Такие цифры приведены в официальном ответе СБУ на запрос издания Новинарня.

 
 

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Программа Тебя ждут дома запущена в 2015 году. Она предусматривает освобождение от уголовной ответственности граждан, участвовавших в структурах “ДНР“ и “ЛНР“, которые не совершили серьезных преступлений.

Напомним, правоохранители Славянска за неделю задержали восемь участников незаконных вооруженных формирований. 

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Теги: СБУ, сепаратизм, сепаратисты, ДНР, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    15.01.2019, 15:13
Оценка:  0
Letohradek
А зря отпустили ... Предавшие Украину, людьми уже не станут! При первой возможности, эти ватоголовые скоты снова предадут!
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