Крещение: Назван список мест, оборудованных для купания

В праздник Крещения Господнего безопасно и по всем правилам искупаться можно будет на 12 специально оборудованных локациях.

Стало известно, где окунуться в прорубь на Крещение kiev.vgorode.ua

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В 2019 году для празднования Крещения в пределах Киева обустроили 12 локаций, на которых будут работать спасатели и медики.

Об этом во вторник, 15 января, сообщила пресс-служба КП Плесо.

Отмечается, что на каждой из этих локаций 19 января с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

Днепровский район:

- пляж Детский (возле часовни в Гидропарке)

- пляж Венеция (остров Долобецкий)

- пляж Предместная Слободка (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

- пляж Тельбин (проспект Павла Тычины)

- пляж Радужный (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)

- пляж Центральный (Труханов остров).

Оболонский район:

- пляж Вербный (оз. Вербное, ул. Приозерная)

- место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, ул. Приречная);

- парк Наталка (ул. Оболонская Набережная)

- пляж Пуща-Водица (пруд Горащиха, 7 линия)

- Иорданское озеро (проспект Степана Бандеры)

Деснянский район:

- зона отдыха Троещина (ул. Оноре де Бальзака).

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