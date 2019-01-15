Крещение: Назван список мест, оборудованных для купания
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В 2019 году для празднования Крещения в пределах Киева обустроили 12 локаций, на которых будут работать спасатели и медики.
Об этом во вторник, 15 января, сообщила пресс-служба КП Плесо.
Отмечается, что на каждой из этих локаций 19 января с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.
Днепровский район:
- пляж Детский (возле часовни в Гидропарке)
- пляж Венеция (остров Долобецкий)
- пляж Предместная Слободка (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)
- пляж Тельбин (проспект Павла Тычины)
- пляж Радужный (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)
- пляж Центральный (Труханов остров).
Оболонский район:
- пляж Вербный (оз. Вербное, ул. Приозерная)
- место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, ул. Приречная);
- парк Наталка (ул. Оболонская Набережная)
- пляж Пуща-Водица (пруд Горащиха, 7 линия)
- Иорданское озеро (проспект Степана Бандеры)
Деснянский район:
- зона отдыха Троещина (ул. Оноре де Бальзака).
Как сообщалось 2 января, бердянские моржи встретили Новый год заплывом в море.