Оппозиционный блок призывает парламент отложить законопроект о легализации рейдерства храмов, - Вилкул

Команда Оппозиционного блока обратится в Европейский суд по правам человека по поводу ущемления избирательных прав украинских граждан, проживающих в РФ. Об этом заявил заместитель главы фракции Оппозиционного блока Александр Вилкул во время согласительного совета в парламенте, сообщается на персональной странице политика в социальной сети Facebook, пишут Украинские Новости.

"Судебная система, которую Президент в течение последних лет ломал через колено, окончательно запретила трем миллионам украинских граждан, которые вынужденно уехали в Россию, голосовать в украинских дипломатических учреждениях на территории Российской Федерации. Власть боится, что граждане, выехавшие из Украины в поисках заработка или спасаясь от войны, будут голосовать против действующего Президента. Кроме того, власть создает условия для фальсификации выборов - минимум три миллиона бюллетеней граждан, которые не смогут проголосовать, — вот мощный ресурс для "коррекции" результатов выборов под Петра Порошенко", - отметил народный депутат.

По словам Александра Вилкула, обращение в судебные инстанции завершилось ничем: Верховный Суд своим решением окончательно лишил украинцев, проживающих в РФ избирательного права, не найдя в постановлении ЦИК о закрытии участков в РФ нарушения прав избирателей.

"Оппозиционный блок обратится с заявлением в Европейский суд по правам человека. Мы надеемся получить решение в пользу всех украинских граждан, чьи права грубо нарушены", - резюмировал народный депутат.

"В повестке дня на следующую неделю запланировано законопроект №4128, который фактически легализует рейдерство храмов под провластную религиозную организацию, непризнанную мировым православием, и к которой никто не хочет добровольно переходить. Принятие этого законопроекта приведет к "каруселям" псевдоправославных титушек, которые силой будут отбирать храмы. Уже сегодня сложилась опасная ситуация в Ровенской, Волынской, Винницкой, Одесской областях, где власть провоцирует переход храмов в ПЦУ. Подобная практика толкает людей к гражданскому противостоянию", - отметил депутат, призвав парламент снять с рассмотрения все законопроекты, которые дискриминируют граждан по религиозному признаку. Александр Вилкул заявил, что Оппозиционный блок снова настаивает на включении в повестку дня законопроекта №6200 о запрете религиозного рейдерства.

Александр Вилкул призвал поддержать инициированные фракцией законопроекты, о снижении коммунальных тарифов, поддержке промышленности, и возобновлении правительственного контроля над ценами на товары первой необходимости.