Новая система ПВО Ореанда: Украина проведет военные учения

Ореанда - это новейшая мобильная автоматизированная система боевого управления силами и средствами авиации противовоздушной обороны .

Ореанда только что поступила на вооружение sprotyv.info

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При постановке задач на 2019 год применение нового украинского комплекса автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной ВСУ Украины Ореанда - одна из главных задач.

Об этом заявил командир Воздушного командования Восток, генерал-майор Олег Струцинський, сообщила пресс-служба Генштаба.

“Не просто ознакомиться, но и досконально изучить“новинку“, которая только что поступила на вооружение, - задача для наших специалистов амбициозная и интересная, но совершенно достижима. Тем более, что в ее подчинении обещают свою помощь разработчики отечественного продукта“, - сказал Струцинський .

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Он подчеркнул, что ежегодные учения с боевой стрельбой на одном из военных полигонов в 2019 году, в которых непосредственное примут участие силы и средства воздушного командования Восток, в этом году планируется провести с применением нового отечественного комплекса - автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной Вооруженных Сил Украина Ореанда.

Ореанда - это новейшая мобильная автоматизированная система боевого управления силами и средствами авиации, противовоздушной обороны всех видов ВС Украины. Она позволяет использовать новейшие цифровые технологии в построении комплексов и при этом применять их на практике вместе с имеющейся базой техники, стоящей на вооружении ВСУ.

Как сообщалось 15 января, Россия перебросила в Крым еще одну систему ПВО.