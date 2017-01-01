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Во Львове пострадали трое людей из-за резкого торможения троллейбуса

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Водитель троллейбуса совершила экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с легковушкой.
Из-за резкого торможения травмировались трое пассажиров
Из-за резкого торможения травмировались трое пассажиров
УНИАН

Во Львове из-за резкого торможения троллейбуса травмировались трое его пассажиров. 

Об этом сообщает УНИАН.

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Как сообщили в полиции Львовской области, 14 января правоохранители получили сообщение о том, что каретой скорой помощи в одну из львовских больниц с телесными повреждениями доставили 77-летнюю львовянку.

“Как установили правоохранители, женщина получила травмы около 11.00 в троллейбусе на улице Зеленой во Львове во время экстренного торможения транспортного средства. Вместе с ней были травмированы еще двое пассажиров этого же троллейбуса - 59-летние мужчина и женщина, львовяне, которые также были доставлены в больницу для обследования“, - говорится в сообщении. 

Водитель троллейбуса объяснила, что резко затормозила, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении и выполнял неожиданный маневр поворота направо. 

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Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения...) и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее в центре Винницы недалеко от здания городского совета на улице Соборной прогремел взрыв - у троллейбуса взорвалось колесо, что привело к ранению трех человек. 

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Теги: Львов, ДТП, пострадавшие, троллейбус
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