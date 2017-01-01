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Посол США: "Путин четко заявил, что хочет прекратить транзит газа через Украину"

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Проект газопровода "Северный поток-2" разработали для транспортировки российского газа в Европу без учета украинских интересов.
"Северный поток-2" строят для прекращения транзита газа через Украину
"Северный поток-2" строят для прекращения транзита газа через Украину
censor.net

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Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что проект газопровода “Северный поток-2“ разработали для транспортировки российского газа в Европу без учета интересов Украины. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post, передает РБК-Украина. 

“Проблема “Северного потока-2“ заключается в том, что это не экономический проект. Его разработали лишь по одной причине: создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу, который не проходит через Украину“, - подчеркнул он.

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“Поэтому вопрос заключается в том, хотят ли европейские правительства стать более зависимыми от страны, которая использует химическое оружие, чтобы убить политического оппонента в Европе“, - спрашивает посол.

Станет ли Европа более зависимой от страны, которая вторглась в суверенного государства и незаконно аннексировала территорию?“ - добавил Гренелл.

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“Путин четко заявил, что хочет прекратить транзит российского газа через Украину. Два проекта, которые дадут ему возможность сделать это, - “Северный поток-2“ и “Турецкий поток-2“. Эти два проекта вместе делают транзит российского газа через Украину практически ненужным“, - подчеркнул он.

Ранее США предупредили Германию о возможности введения санкций в отношении фирм, которые поддерживают строительство “Северного потока-2“.

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Теги: США, Путин, Германия, Украина, газ, Северный поток-2
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