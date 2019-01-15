Аннексия Крыма: СБУ допросила Гриценко о его действии и бездействии в тот период

СБУ вызвала лидера партии Гражданская позиция на допрос 15 января.

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко в связи с событиями 2014 года, в результате которых Украина потеряла часть суверенной территории.

Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети в Facebook.

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"Допрос в СБУ завершен. Следователя интересовали действия/бездействие в период сдачи Крыма главы СБУ, который (по странному стечению обстоятельств, или наоборот - чтобы избежать ответственности) сейчас подался в президенты", - написал политик.

Речь идет об экс-главе СБУ Валентине Наливайченко. Гриценко отметил, что следователь СБУ получил от него исчерпывающие показания.

Как сообщалось 3 января, бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко официально заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента Украины в 2019 году.