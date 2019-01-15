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Аннексия Крыма: СБУ допросила Гриценко о его действии и бездействии в тот период

Комментариев: 8
СБУ вызвала лидера партии Гражданская позиция на допрос 15 января.
Гриценко заявил, что дал исчерпывающие показания
Гриценко заявил, что дал исчерпывающие показания
facebook.com/pavloklimkin.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко в связи с событиями 2014 года, в результате которых Украина потеряла часть суверенной территории.

Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети в Facebook.

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"Допрос в СБУ завершен. Следователя интересовали действия/бездействие в период сдачи Крыма главы СБУ, который (по странному стечению обстоятельств, или наоборот - чтобы избежать ответственности) сейчас подался в президенты", - написал политик.

Речь идет об экс-главе СБУ Валентине Наливайченко. Гриценко отметил, что следователь СБУ получил от него исчерпывающие показания.

Как сообщалось 3 января, бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко официально заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента Украины в 2019 году.

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Теги: аннексия, Крым, СБУ, Гриценко, Наливайченко
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Комментариев (8)
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w@rning!    15.01.2019, 17:01
Оценка:  -4
w@rning!
Безоружных ввшников поливать молотовым коктейлем и страну разваливать храбрости у м@й д а унов хватало , а как руские начали территорию оттяпывать так сидели как бомжи обкаканые в своих намэтах и продолжали крещатик загаживать.
Антибес    15.01.2019, 15:54
Оценка:  -2
Антибес
А Турчинова не хотите допросить?Ведь именно он сдал Крым и Донбасс Путину и Медведеву,когда им обоим отсасывал в Сандунах за жменьку монет в начале весны 2014-го...Аааааа,он же ж не баллотируется в Президенты...Тогда всё понятно.)))))))))))
sashha    15.01.2019, 15:45
Оценка:  +2
sashha
А Турчинов не при делах?
Letohradek    15.01.2019, 15:58
Оценка:  -2
Letohradek
А Турчинов не при делах! Может имеешь компромат на него? Опубликуй, обсудим!
Антибес    15.01.2019, 16:06
Оценка:  -5
Антибес
Старушка Виолетта(Letohradek),какие тебе нужны доказательства если Турчинов совершил госизмену,сдав Крым и Донбасс без единого оборонительного боя.Кстати,ты уже прочитала его фееричное"Аутодафе" ?))))))))))
Колишній-східняк    15.01.2019, 16:52
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Вас, кацев не поймёшь. То вы клянете всех, кто послал моряков на якобы заведомую гибель в Керченском проливе, то проклинаете Турчинова, который не дал команду стрелять, обрекая на верную гибель наших людей, осаждённых в гарнизонах в Крыму. Вы уж как-то определитесь.
Колишній-східняк    15.01.2019, 16:55
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Ведь Турчинов, сидя в Киеве, сам ничем особо не рисковал бы. А людей в Крыму положили бы немало, причем без особой надежды хоть на какой-то успех.
Колишній-східняк    15.01.2019, 16:47
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Турчинов стал исполняющим обязанности президента после бегства Януковича. Вам напомнить, что тогда уже происходило в Крыму, что там делали кацы в составе группы войск РФ в Крыму, в каком состоянии была наша армия стараниями Януковича, Соломатина и других агентов на зарплате в наших силовых органах?
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