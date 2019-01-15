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Чуда не будет: Половине моряков уже продлили арест в СИЗО Москвы

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
По остальным военнопленным решения пока не приняты, предполагается, что их вынесут до конца дня.
Суд в Москве уже проштамповал 12 решений по украинским морякам
Суд в Москве уже проштамповал 12 решений по украинским морякам
twitter.com/OgonWatch

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Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 12 украинским военнопленным морякам из 24 до 24 апреля 2019 года. Об этом сообщают наблюдатели из правозащитной группы ОГОН в Twitter.

Наблюдатели уточняют, что пребывание под стражей в СИЗО продлили в трех разных залах судов три судьи. 

Украинские моряки останутся в СИЗО Москвы почти до мая
Украинские моряки останутся в СИЗО Москвы почти до мая
twitter.com/OgonWatch

Вместе осудили Михаила Власюка, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко и Андрея Драча.

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В другом зале завершили слушания по продлению ареста для Владимира Терещенко, Боглана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко.

Половине военнопленных моряков уже вынесли приговоры о продлении ареста
Половине военнопленных моряков уже вынесли приговоры о продлении ареста
twitter.com/OgonWatch

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Украинских моряков на выходе из зала встречали криками
Украинских моряков на выходе из зала встречали криками "Слава Украине"
twitter.com/OgonWatch

Также останутся под стражей Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Роман Мокряк и Евгений Семидоцкий.

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Решения о продлении ареста, как и ранее - о закрытом режиме слушаний, приняли Сергей Рябцев, Альбина Галимова и Елена Канева. В залах суда украинцам удалось пообщаться с родными, которые приехали к ним в Москву.

Напомним, ранее сообщалось, что моряков выводили на обед из залов суда под крики “Слава Украине“. Сегодня в Москве проходит суд по продлению ареста украинским военнопленных морякам с захваченных кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“.

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Теги: моряки, суд, украинцы, СИЗО, Москва, военнопленные
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Комментариев (3)
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ФaйныйДрузяка    15.01.2019, 16:48
Оценка:  +3
ФaйныйДрузяка
Чудес не бывает.Они надеялись провернуть провокацию по приказу синего пети-петушка и чудом проскочить.Не срослось...
BabaYul    15.01.2019, 16:33
Оценка:  +5
BabaYul
Пока одни из-за чужой подлости и неуёмных амбиций сидят в СИЗО, другие "Слава Украине" орут и под шумок карманы набивают. Такая вот никудышняя "слава".
w@rning!    15.01.2019, 16:14
Оценка:  +6
w@rning!
Ребят подставили.И все из за дурацкой Пединой авантюры по срыву выборов.
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