Чуда не будет: Половине моряков уже продлили арест в СИЗО Москвы

По остальным военнопленным решения пока не приняты, предполагается, что их вынесут до конца дня.

Суд в Москве уже проштамповал 12 решений по украинским морякам twitter.com/OgonWatch

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Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 12 украинским военнопленным морякам из 24 до 24 апреля 2019 года. Об этом сообщают наблюдатели из правозащитной группы ОГОН в Twitter.

Наблюдатели уточняют, что пребывание под стражей в СИЗО продлили в трех разных залах судов три судьи.

Украинские моряки останутся в СИЗО Москвы почти до мая twitter.com/OgonWatch

Вместе осудили Михаила Власюка, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко и Андрея Драча.

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Власюк Михаил, Гриценко Денис, Зинченко Вячеслав, Драч Андрей тоже останутся в СИЗО до 24 апреля. pic.twitter.com/qoUYkQwAJq — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

В другом зале завершили слушания по продлению ареста для Владимира Терещенко, Боглана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко.

Половине военнопленных моряков уже вынесли приговоры о продлении ареста twitter.com/OgonWatch

Терещенко Владимир, Головаш Богдан, Попов Сергей, Шевченко Андрей решением судьи Рябцева также остаются в СИЗО до 24 апреля. — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

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Украинских моряков на выходе из зала встречали криками "Слава Украине" twitter.com/OgonWatch

Также останутся под стражей Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Роман Мокряк и Евгений Семидоцкий.

Опрыско Андрей, Цыбизов Сергей, Мокряк Роман и Семидоцкий Евгений решением судьи Галимовой остаются под стражей до 24 апреля. — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

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Решения о продлении ареста, как и ранее - о закрытом режиме слушаний, приняли Сергей Рябцев, Альбина Галимова и Елена Канева. В залах суда украинцам удалось пообщаться с родными, которые приехали к ним в Москву.

Напомним, ранее сообщалось, что моряков выводили на обед из залов суда под крики “Слава Украине“. Сегодня в Москве проходит суд по продлению ареста украинским военнопленных морякам с захваченных кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“.