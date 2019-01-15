Чуда не будет: Половине моряков уже продлили арест в СИЗО Москвы
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Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 12 украинским военнопленным морякам из 24 до 24 апреля 2019 года. Об этом сообщают наблюдатели из правозащитной группы ОГОН в Twitter.
Наблюдатели уточняют, что пребывание под стражей в СИЗО продлили в трех разных залах судов три судьи.
Вместе осудили Михаила Власюка, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко и Андрея Драча.
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Власюк Михаил, Гриценко Денис, Зинченко Вячеслав, Драч Андрей тоже останутся в СИЗО до 24 апреля. pic.twitter.com/qoUYkQwAJq— ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.
В другом зале завершили слушания по продлению ареста для Владимира Терещенко, Боглана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко.
Терещенко Владимир, Головаш Богдан, Попов Сергей, Шевченко Андрей решением судьи Рябцева также остаются в СИЗО до 24 апреля.— ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.
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Также останутся под стражей Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Роман Мокряк и Евгений Семидоцкий.
Опрыско Андрей, Цыбизов Сергей, Мокряк Роман и Семидоцкий Евгений решением судьи Галимовой остаются под стражей до 24 апреля.— ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.
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Решения о продлении ареста, как и ранее - о закрытом режиме слушаний, приняли Сергей Рябцев, Альбина Галимова и Елена Канева. В залах суда украинцам удалось пообщаться с родными, которые приехали к ним в Москву.
Напомним, ранее сообщалось, что моряков выводили на обед из залов суда под крики “Слава Украине“. Сегодня в Москве проходит суд по продлению ареста украинским военнопленных морякам с захваченных кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“.