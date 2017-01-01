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Во Львовской области частично перекрыт проезд транспорта

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Движение автотранспорта временно перекрыто в результате ухудшения погодных условий.
На дорогах работает снегоочистительная техника
На дорогах работает снегоочистительная техника
npu.gov.ua

Во Львовской области из-за непогоды частично перекрыли движение транспорта в Золочевском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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Отмечается, что из-за ухудшения погодных условий затруднено движение транспорта на автодороге местного значения Перемышляны - Чемеринцы - Плугов.

“Полностью заблокировано движение на участке дороги между селом Поляны и поселком Поморяны. По состоянию на 13:00 автомобилей, которые застряли в снежных сугробах, или не могут самостоятельно передвигаться, на этом участке дороги нет. Сейчас на месте работает снегоочистительная техника“, - говорится в сообщении.

В настоящее время организован объезд заснеженного участка через село Вороняки и город Зборов Тернопольской области. Также решается вопрос о привлечении к ответственности работников дорожных служб.

Как сообщалось, 15 января в Украине ожидается осложнение погодных условий.

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Теги: транспорт, Львовская область, снегопады
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