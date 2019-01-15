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Надежду Савченко не зарегистрировали кандидатом в президенты

Комментариев: 7
Нардеп обвинила в этом СБУ.
К Савченко не допускают нотариуса
К Савченко не допускают нотариуса
EPA/UPG

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о препятствовании следственных органов ее регистрации кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

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“Служба безопасности Украины неправомерно не допускает ко мне нотариуса. Все начинается с нотариуса. Для того, чтобы я могла стать кандидатом, зарегистрироваться, пройти всю процедуру, мне нужен нотариус. А СБУ всячески блокирует этот процесс“, - сказала Савченко.

По ее словам, поступают “отписки о том, что они [сотрудники СБУ] не знают, каким образом они это могут сделать“. “Они, конечно, допустят нотариуса и признают свою ошибку, но уже после того, как регистрация закончится. Это их цель... Они препятствуют на этой стадии, чтобы не начинать открыто препятствовать на стадии, когда я буду зарегистрирована. Тогда это будет совершенно очевидным“, - подытожила Савченко.

Напомним, Надежда Савченко подозревается в действиях, “направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти“. Она находится под стражей с 23 марта 2018 года.

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По данным соцопроса, который был опубликован 15 января, Надежда Савченко получает 0,5% голосов избирателей тех, кто определился с выбором. У политика есть еще срок немного более двух недель, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины в ЦИК.

Как сообщалось 19 декабря, на суде у Савченко в прокурора запустили сапогом.

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Теги: Надежда Савченко, нардеп, выборы 2019
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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    15.01.2019, 17:02
Оценка:  -2
Колишній-східняк
А я почему-то и не огорчился....
sashha    15.01.2019, 16:44
Оценка:  -2
sashha
0.5 процентов,это дом на Троещине.
GreenPeace!    15.01.2019, 16:40
Оценка:  +2
GreenPeace!
Ей лечиться нужно,а не в президенты.
Peyot    15.01.2019, 16:22
Оценка:  +4
Peyot
Хватит уже клоунов и ставленников кремля среди кандидатов! думаю без Гади обойдемся вполне!
ВосставшийИзБана    15.01.2019, 16:21
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Хочу посмотреть дебаты Зеленского с Надей.
Peyot    15.01.2019, 16:23
Оценка:  -1
Peyot
ДУмаю гадя зеленского убьет!
Sirko_1111    15.01.2019, 16:20
Оценка:  -2
Sirko_1111
Потерпи чуток.
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