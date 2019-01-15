У ГФС из строя вышел сервер
Один из серверов Государственной фискальной службы вышел из строя.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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“Сообщаем, что 15.01.2019 в 10:00 15 минут вышел из строя один из серверов ЕАИС ГФС“, - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, неисправность сделала временно невозможным оформление таможенных деклараций типа ЭЭ в автоматическом режиме на центральном уровне.
В связи с этим порекомендовала подавать электронные или бумажные декларации типа ЭЭ в таможне ГФС.
“Об устранении аварийной ситуации будет сообщено дополнительно“, - добавили в ГФС.
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Ранее в Австралии полицейские задержали 16-летнего школьника из Мельбурна, который в течение года многократно подключался к серверам Apple, скачал оттуда 90 Гб данных, благодаря чему получил доступ к нескольким десяткам аккаунтов пользователей iCloud.