У ГФС из строя вышел сервер

Неисправность сделала временно невозможным оформление таможенных деклараций типа ЭЭ.

Вышел из строя один из серверов ЕАИС ГФС depositphotos.com

Один из серверов Государственной фискальной службы вышел из строя.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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“Сообщаем, что 15.01.2019 в 10:00 15 минут вышел из строя один из серверов ЕАИС ГФС“, - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, неисправность сделала временно невозможным оформление таможенных деклараций типа ЭЭ в автоматическом режиме на центральном уровне.

В связи с этим порекомендовала подавать электронные или бумажные декларации типа ЭЭ в таможне ГФС.

“Об устранении аварийной ситуации будет сообщено дополнительно“, - добавили в ГФС.

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