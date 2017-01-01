Покушение на замглавы "Харьковоблэнерго": Опубликован фоторобот подозреваемого

Злоумышленнику на вид примерно 23-25 лет, он был одет в черную длинную куртку с капюшоном.

Одному из злоумышленников около 25 лет unn.com.ua

Читай также: Шок для всей Европы. Убийство мэра Гданьска

Полиция обнародовала фоторобот и устанавливает личность и местонахождение одного из злоумышленников, подозреваемых в покушении на убийство замдиректора АО “Харьковоблэнерго“. Об этом сообщило ГУ Нацполиции Харьковской области, передает УНН.

“Немышлянским отделом полиции разыскивается неизвестный, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 15, части 2 статьи 115 (покушение на убийство) УК“, - сообщили правоохранители.

Читай также: Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска арестован на три месяца

Отмечается, что на вид злоумышленнику 23-25 лет, рост - около 180 см, он -атлетического телосложения, внешность славянская. Был одет в черную длинную куртку с капюшоном.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные пытались убить замдиректора АО "Харьковоблэнерго", когда он возвращался домой с работы.