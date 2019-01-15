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Адвокаты обжалуют арест военнопленных украинцев в ЕСПЧ

Комментариев: 2
Защита подаст апелляцию на решение о продлении ареста военнопленным.
Адвокаты планируют обратиться во все инстанции для обжалования решения суда
Адвокаты планируют обратиться во все инстанции для обжалования решения суда
EPA/UPG

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Защита украинских военнопленных моряков с захваченных РФ будет обжаловать продление их ареста во всех инстанциях. Об этом заявил адвокат Николай Полозов сообщает “Интерфакс-Украина“.

В том числе, адвокаты планируют обратиться и в Евросуд по правам человека, уточнил защитник.

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На данный момент уже вынесены решения о продлении ареста до 24 апреля 12 украинским военнопленным: Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Андрею Драчу, Владимиру Терещенко, Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко, Андрею Опрыско, Сергею Цыбизову, Роману Мокряку и Евгению Семидоцкому.

Решения по еще 12 морякам пока не оглашали. Лефортовский райсуд Москвы, напомним, проводит заседания в закрытом режиме. При этом моряков разделили по четверо и судят в трех залах в два этапа.

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Теги: моряки, арест, Лефортово, суд, СИЗО, Москва, военнопленные
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Комментариев (2)
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Сеемма    15.01.2019, 18:08
Оценка:  -1
Сеемма
С такими адвокатами сидеть морякам до звонка. А адвокаты при деле. Чего сегодняшняя организация защиты стоит?
Sirko_1111    15.01.2019, 18:03
Оценка:  -1
Sirko_1111
А потом адвокатов за обман посадить уже в Украине, чтобы не рисовали радужные надежды.
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