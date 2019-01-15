Адвокаты обжалуют арест военнопленных украинцев в ЕСПЧ

Защита подаст апелляцию на решение о продлении ареста военнопленным.

Адвокаты планируют обратиться во все инстанции для обжалования решения суда EPA/UPG

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Защита украинских военнопленных моряков с захваченных РФ будет обжаловать продление их ареста во всех инстанциях. Об этом заявил адвокат Николай Полозов сообщает “Интерфакс-Украина“.

В том числе, адвокаты планируют обратиться и в Евросуд по правам человека, уточнил защитник.

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На данный момент уже вынесены решения о продлении ареста до 24 апреля 12 украинским военнопленным: Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Андрею Драчу, Владимиру Терещенко, Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко, Андрею Опрыско, Сергею Цыбизову, Роману Мокряку и Евгению Семидоцкому.

Решения по еще 12 морякам пока не оглашали. Лефортовский райсуд Москвы, напомним, проводит заседания в закрытом режиме. При этом моряков разделили по четверо и судят в трех залах в два этапа.