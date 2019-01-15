Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

УПЦ МП не собирается выезжать из Лавры в РФ - архимандрит

Комментариев: 3
В церкви заверили, что хранят святыню и проявляют "свою степень патриотизма".
В УПЦ МП заверили, что проявляют патриотизм
В УПЦ МП заверили, что проявляют патриотизм
lavra.ua

Читай также: Порошенко наградил орденами выбравших ПЦУ митрополитов

УПЦ МП не намерена выезжать из Киево-Печерской лавры или вывозить святыни в Россию. Об этом заявил архимандрит Поликарп, передает УНН.

"Никуда мы не собираемся выезжать из нашей святыни – ни в Россию, никуда, потому что мы украинцы", - подчеркнул он.

"Мы живем на своей земле, молимся за свой народ и за свою страну, чтобы Господь ее благословлял", - заверил Поликарп.

Читай также: К Единой ПЦУ перешел главный военный госпиталь

"И кто нам может сказать, что мы не храним нашу святыню и что мы не патриоты? Так вот, я наших оппонентов разочарую: мы свою степень патриотизма проявляем, и мы в свою святыню все пожертвования человеческие вкладываем", - подчеркнул архимандрит.

По его словам, результаты стараний УПЦ МП можно прийти и увидеть своими глазами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области первый приход перешел в ПЦУ.

 

Поделись:
Теги: ПЦУ, УПЦ МП, Киево-Печерская Лавра, православие, церковь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
boing747ua    15.01.2019, 18:43
Оценка:  +1
boing747ua
а придется
mihail    15.01.2019, 18:32
Оценка:  -1
mihail
Надо им помочь пинком под зад...
ВосставшийИзБана    15.01.2019, 18:31
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Если они украинцы, то почему "московского патриархата"? И какие святыни они собрались вывозить? И как объяснить незаконное строительство на территории лавры?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь