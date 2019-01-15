УПЦ МП не собирается выезжать из Лавры в РФ - архимандрит

В церкви заверили, что хранят святыню и проявляют "свою степень патриотизма".

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УПЦ МП не намерена выезжать из Киево-Печерской лавры или вывозить святыни в Россию. Об этом заявил архимандрит Поликарп, передает УНН.

"Никуда мы не собираемся выезжать из нашей святыни – ни в Россию, никуда, потому что мы украинцы", - подчеркнул он.

"Мы живем на своей земле, молимся за свой народ и за свою страну, чтобы Господь ее благословлял", - заверил Поликарп.

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"И кто нам может сказать, что мы не храним нашу святыню и что мы не патриоты? Так вот, я наших оппонентов разочарую: мы свою степень патриотизма проявляем, и мы в свою святыню все пожертвования человеческие вкладываем", - подчеркнул архимандрит.

По его словам, результаты стараний УПЦ МП можно прийти и увидеть своими глазами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области первый приход перешел в ПЦУ.