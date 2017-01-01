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В прошлом году полиция выявила рекордное количество банд

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Деятельность почти 260 банд задокументировали в 2018 году, в то время, как годом ранее их насчитали всего 172.
В полиции рассказали о выявленных бандах
В полиции рассказали о выявленных бандах
Корреспондент.net

В течение 2018 года полиция задокументировала противоправную деятельность 258 организованных групп и преступных организаций. Об этом во вторник, 15 января, заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба полиции.

"В частности, в течение 2018 года полицейские задокументировали противоправную деятельность 258 организованных групп и преступных организаций. Этот показатель является рекордным за несколько последних лет (2014 год - 155, 2017 год - 172). Число выявленных полицейскими ОПГ составляет около 80 процентов от общего количества выявленных всеми правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

В то же время Аброськин назвал достаточно неудовлетворительной динамику рассмотрения дел в отношении членов ОПГ в судах.

"Начиная с 2014 года, в суд было направлено 810 уголовных производств по фактам противоправной деятельности организованных групп и преступных организаций. На данный момент рассмотрено только 351 дело этой категории. 605 уголовных производств до настоящего времени находятся на рассмотрении в судах", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Николаеве задержали кавказцев, нападавших на залы игровых автоматов.

А в октябре прошлого года на Волыни задержали выдающую себя за Нацгвардию банду.

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Теги: рекорд, статистика, преступность, задержание, банда, Вячеслав Аброськин
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Источник: korrespondent.net

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