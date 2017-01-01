Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЦИК зарегистрировала троих кандидатов в президенты

Комментариев: 0
Новыми кандидатами стали Анатолий Гриценко, Евгений Мураев и Виталий Куприй. Всего на данный момент зарегистрировано восемь претендентов.
ЦИК зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты
ЦИК зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты
Левый берег

Председатель партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, лидер партии Наши Евгений Мураев и внефракционный народный депутат Виталий Куприй официально зарегистрированы кандидатами на пост президента Украины. Об этом во вторник, 15 января, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, на данный момент зарегистрированы уже восемь кандидатов на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Ранее ЦИК официально зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины. На прошлой неделе ими стали мэр Львова, лидер партии Самопомощь Андрей Садовой, лидер партии Общественно-политическое движение Справедливость Валентин Наливайченко, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин и самовыдвиженец Виталий Скоцик.

Первым кандидатом в президенты стал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко – ЦИК зарегистрировала его кандидатом 4 января.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, ЦИК, Гриценко, кандидат в президенты, Мураев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь