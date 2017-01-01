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На Донбассе за день два обстрела, ранен боец

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Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери врага уточняются.
ВСУ контролируют врага на линии соприкосновения
ВСУ контролируют врага на линии соприкосновения
Минобороны

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов два раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военнослужащий был ранен, сообщает сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 15 января.

Так, в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток противник открывал огонь из гранатометов в районе поселка Славное, а в полосе действий оперативно-тактического группировки Север – из автоматических гранатометов вблизи поселка Новоалександровка.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Также в штабе заверили, что украинские военные продолжают контролировать врага на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Напомним, за сутки 14 января сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Тогда один боец ВСУ погиб, еще два были ранены.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, гранатомет, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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