Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье подешевел проезд в маршрутках

Комментариев: 0
Теперь жители города будут платить не семь, а шесть гривен. Стоимость проезда в электротранспорте осталась прежней.
В Запорожье снизили цену на проезд в маршрутках
В Запорожье снизили цену на проезд в маршрутках
dpchas.com.ua

Городская власть в Запорожье во вторник, 15 января, снизила цену на проезд в маршрутках на одну гривну, сообщает Газета.zp.ua.

Отмечается, что этот вопрос рассматривался на встрече мэра Владимира Буряка с руководителями автотранспортных предприятий.

Перевозчики настаивали, что снижение цен - не справедливо. Однако, мэр все-таки снизил цену.

"Сегодня решение будет принято такое. Мы с вами снижаем проезд на одну гривну. Вы это решение отрабатываете день-два, думаю, уже сегодня. Будут цены на бензин другие - будем пересматривать решение", - заявил Буряк.

Таким образом, запорожцы будут платить за проезд в маршрутках шесть гривен. В электротранспорте (трамваи, троллейбусы) цены остаются прежними - четыре гривны.

Ранее в Херсоне устроили "пассажирский бунт" из-за маршруток. Горожане требовали снизить цену за проезд до шести гривен.

Также с четырех до пяти гривен подняли стоимость проезда в маршрутках в Черкассах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Запорожье, цены, цены на проезд, проезд, маршрутка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Vesna_Krasna2    15.01.2019, 20:16
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Хорошая новость , 6 лучше 7 но хуже 5 грн.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь