В Запорожье подешевел проезд в маршрутках

Теперь жители города будут платить не семь, а шесть гривен. Стоимость проезда в электротранспорте осталась прежней.

В Запорожье снизили цену на проезд в маршрутках dpchas.com.ua

Городская власть в Запорожье во вторник, 15 января, снизила цену на проезд в маршрутках на одну гривну, сообщает Газета.zp.ua.

Отмечается, что этот вопрос рассматривался на встрече мэра Владимира Буряка с руководителями автотранспортных предприятий.

Перевозчики настаивали, что снижение цен - не справедливо. Однако, мэр все-таки снизил цену.

"Сегодня решение будет принято такое. Мы с вами снижаем проезд на одну гривну. Вы это решение отрабатываете день-два, думаю, уже сегодня. Будут цены на бензин другие - будем пересматривать решение", - заявил Буряк.

Таким образом, запорожцы будут платить за проезд в маршрутках шесть гривен. В электротранспорте (трамваи, троллейбусы) цены остаются прежними - четыре гривны.

Ранее в Херсоне устроили "пассажирский бунт" из-за маршруток. Горожане требовали снизить цену за проезд до шести гривен.

Также с четырех до пяти гривен подняли стоимость проезда в маршрутках в Черкассах.

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