Обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент.

В Ивано-Франковске на территории кафедры физического воспитания медуниверситета обнаружили гранату. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 15 января.

"В полицию позвонил житель областного центра. Сообщил, что на улице Целевича на территории кафедры физического воспитания лежит предмет, похожий на гранату", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в университет прибыли полицейские, взрывотехники и работники других служб. Они срочно эвакуировали студентов и персонал учебного заведения.

"Обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент. Поэтому взрывотехники немедленно его обезвредили: с помощью детонирующего шнура произвели взрыв", – отметили в полиции.

Территорию вуза обследовали, но других взрывоопасных предметов найдено не было. Сейчас следователи устанавливают, как граната попала на территорию учебного заведения. Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Ивано-Франковске на территории медуниверситета нашли гранату

Накануне в Херсонской обласи полицейские задержали ранее судимого мужчину, который пытался продать прохожим гранату РГД-5. Он заявил, что якобы нашел гранату в лесу.

Ранее в Запорожской области сотрудники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами. На окраине одного из поселков Мелитопольского района вблизи воинской части изъяли шесть гранат Ф-1.

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