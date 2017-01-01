США обвинили украинца во взломе базы данных правительственной комиссии

Против 27-летнего киевлянина Александр Еременко выдвинули обвинения в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

В США несколько человек, среди которых также гражданин Украины, подозревают в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом во вторник, 15 января, сообщает Reuters.

Отмечается, что в сентябре 2017 года Комиссия заявила об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar, используемой публично торгуемыми компаниями, управляющими капиталом.

По данным властей США, 27-летний Александр Еременко из Киева и другие его сообщники получили тысячи "тестовых заявок", в том числе примерно 157 объявлений о доходах, взломав Edgar через литовский сервер, а затем поделились ими с сетью трейдеров.

В SEC заявляют, что, эти трейдеры, состоящие из восьми человек и компаний в США, России и Украине, затем получили незаконную прибыль в размере более $4,1 млн., торгуя взломанной информацией в период с мая по октябрь 2016 года.

В обвинительном акте из 16 пунктов, поданном в окружной суд США в Ньюарке, штат Нью-Джерси, Министерство юстиции США обвинило Еременко и Артема Радченко, еще одного украинского гражданина, который, по его словам, привлекал трейдеров к незаконной деятельности, в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

SEC подала соответствующие гражданские обвинения против Еременко и еще восьми подозреваемых.

Согласно судебным документам, Еременко находится на свободе с момента предъявления ему в 2015 году уголовного обвинения в краже более 150 000 закрытых корпоративных пресс-релизов от дистрибьюторов Business Wire, Marketwired и PR Newswire.

Напомним, в Польше задержали украинского хакера, которого разыскивал Интерпол за распространение вредоносных программ.

Также сообщалось, что украинский хакер стал свидетелем по делу о кибератаке на США.

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