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В Одессе оперный певец бросал файеры в консульство РФ

Комментариев: 2
Тодор Пановский успел швырнуть в российское консульство три файера, после чего его задержали патрульные полицейские.
Тодор Пановский бросает файеры в здание генконсульства РФ
Тодор Пановский бросает файеры в здание генконсульства РФ
Думская

В Одессе полицейские повторно задержали экс-"самооборонца", оперного певца Тодора Пановского возле генерального консульства Российской Федерации на Гагаринском плато. Об этом сообщает Думская во вторник, 15 января.

"Патриотично настроенный оперный певец решил во что бы то ни стало закончить акцию в поддержку пленных украинских моряков, прерванную полицией. Однако ему снова помешали", – говорится в сообщении.

Тодор Пановский успел швырнуть в консульство три файера, после чего его задержали патрульные полицейские.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе оперный певец бросал файеры в консульство РФ

Напомним, утром во вторник полиция применила силу к участникам акции в Одессе в поддержку пленных украинских моряков, которая проходила возле генконсульства РФ. Митингующие хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, символизирующей кровь, но правоохранители не дали им это сделать. В итоге краска разлилась на асфальт и участников акции. Двоих активистов задержали, в том числе и Пановского.

Как известно, 25 ноября российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". В свою очередь захваченные моряки заявили следствию, что они являются военнопленными.

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Теги: Россия, Одесса, видео, фото, полиция, консульство, активисты, файер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ГyнВсемогущий    15.01.2019, 21:11
Оценка:  -1
ГyнВсемогущий
Браво,Тодор!Теперь двигай к ближайшему банкомату Сбербанка России и получи свою честно заработанную 1000 рублей от своих российских работадателей.Картинку для полит-шоу Киселёва и Соловьёва ты создал супер!
Letohradek    15.01.2019, 21:22
Оценка:  -1
Letohradek
Чушь не пиши!
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