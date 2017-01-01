Денисова просит РФ написать свой список на обмен украинских заключенных

Украинская сторона готова к обмену заключенных граждан России на украинцев, которые удерживаются в РФ, в любое время.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила российской стороне представить свои предложения по списку на обмен украинцев, которые удерживаются в России, на россиян, задержанных в Украине. Об этом она во вторник, 15 января, написала в Facebook.

Омбудсмен сообщила, что сегодня встретилась с председателем постоянной комиссии по международному сотрудничеству в сфере прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом и ответственным секретарем Ириной Киркорой.

Во время встречи они обсудили вопросы сотрудничества между Денисовой и СПЧ РФ, а также возможности обмена, к которому украинская сторона готова в любое время.

"Вновь подчеркнула важность медицинских справок, которые мы до сих пор не получили, на что российская сторона тоже захотела получить информацию о своих гражданах", - отметила она.

Денисова сообщила, что предложила написать предложения по списку на обмен.

Ранее Денисова сообщала, что родственники удерживаемых в РФ украинских моряков смогли с ними пообщаться в зале суда.

Ранее она сообщала, что заключенного в РФ украинца Сущенко поместили в карцер.

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