Денисова просит РФ написать свой список на обмен украинских заключенных
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила российской стороне представить свои предложения по списку на обмен украинцев, которые удерживаются в России, на россиян, задержанных в Украине. Об этом она во вторник, 15 января, написала в Facebook.
Омбудсмен сообщила, что сегодня встретилась с председателем постоянной комиссии по международному сотрудничеству в сфере прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом и ответственным секретарем Ириной Киркорой.
Во время встречи они обсудили вопросы сотрудничества между Денисовой и СПЧ РФ, а также возможности обмена, к которому украинская сторона готова в любое время.
"Вновь подчеркнула важность медицинских справок, которые мы до сих пор не получили, на что российская сторона тоже захотела получить информацию о своих гражданах", - отметила она.
Денисова сообщила, что предложила написать предложения по списку на обмен.
Ранее Денисова сообщала, что родственники удерживаемых в РФ украинских моряков смогли с ними пообщаться в зале суда.
Ранее она сообщала, что заключенного в РФ украинца Сущенко поместили в карцер.
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