Радость встречи и новый арест. Суд над моряками

Украинским морякам, задержанным Россией возле Керченского пролива, продлили срок ареста до 24 апреля. Зато на суде они смогли встретиться с родственниками.

Украинские моряки, захваченные в Керченском проливе, остаются в российской тюрьме. Они провели там уже более 50 дней.

По состоянию на 20:00, 15 января, уже 16 украинским военным продлен срок ареста до 24 апреля. Нет сомнений, что в итоге всех 24 моряков оставят под стражей. На суд к ним приехала серьезная группа поддержки из Украины – омбудсмен Людмила Денисова и родственники.

Как проходили суды над украинцами, расскажет Корреспондент.net.

Закрытый режим

Лефортовский суд Москвы начал рассматривать дела украинских моряков с самого утра вторника, 15 января. Украинских военных поделили на группы по 4 человека.

Заседания проходили в закрытом от публики режиме. Тем не менее, приехавшим на процесс родственникам моряков удалось пообщаться с ними до начала слушания.

Адвокаты моряков просили Лефортовский районный суд передать рассмотрение ходатайств ФСБ в военный суд, но прошение было отклонено.

Украинские моряки единогласно назвали себя военнопленными и отказываются давать показания в суде. Моряки назвали лишь свои имена и данные, на другие вопросы не отвечали.

"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", – заявил каждый из украинских военных.

Встреча с родственниками

Моряки не смогли встретиться в СИЗО с родными, которые приехали в Москву, но некоторых родственников пустили повидаться в зал суда.

Свидание в СИЗО до сих пор не получил ни один из моряков.

Адвокаты сообщили, что к части моряков во время праздников приходили странные люди и предлагали просто поговорить о семье.

Когда украинских военных выводили из зала заседания, часть собравшихся кричали: Слава Украине.

Трогательное видео встречи матери и сына-моряка обнародовал репортер ABC News Патрик Ривелл.

Powerful moment. Mothers of 2 of the 24 Ukrainian sailors seized by Russia grab them and smother them with kisses as they are brought into court by masked Russian FSB officers.



They hadn’t seen them since #Russia seized their ships in that incident near Crimea in November. pic.twitter.com/n5VXGvURd7 — Patrick Reevell (@Reevellp) 15 января 2019 г.

Реакция

Соединенные Штаты Америки требуют от Российской Федерации немедленно освободить 24 военнопленных украинских моряков.

"Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешек в своей политической игре", - заявили в посольстве США в Украине.

Также в США заявили, что глубоко обеспокоены здоровьем и правами украинских моряков.

Елена Снигирь, ведущий специалист Центра международных исследований Дипломатической академии Украины, считает дело против украинцев политическим.

“Юридические компоненты здесь могут повлиять только в международных судах. Права, как явления, как материи, нет никакого в этом деле. Чисто политическое решение Кремля взять этих людей в заложники. То есть эти люди похищены по факту. Сейчас Россия ними шантажирует Украину. И не только Украину, но и остальной мир, потому что ставки выросли, потому что эти 24 моряка были захвачены в нейтральных морских водах в результате вооруженной агрессии”, - отметила эксперт.

По ее мнению, у Украины пока нет никаких возможностей повлиять на эту ситуацию. Только поддерживать этот вопрос на повестке дня во всех возможных форматах переговоров, чтобы о нем не забывали.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала депутатов в четверг, 17 января, рассмотреть законопроекты для урегулирования статуса украинских военнопленных, в частности моряков, которых РФ захватила в Керченском проливе. Некоторые законопроекты уже проверил Комитет по правам человека.

"Хочу попросить парламент, чтобы в четверг одним из ключевых блоков, которые мы поставили на голосование, было рассмотрение семи законопроектов о статусе военнопленных. Потому что наши моряки заявили об этом, а соответствующего законопроекта у нас нет", - заявила Геращенко во время заседания согласительного совета Верховной Рады.

По ее словам, часть законопроектов уже прошли Комитет по правам человека. Также Геращенко призвала Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотреть те документы, по которым он является профильным.

ТАСС Моряки в суде

Проблемы со здоровьем

Захваченные в плен Россией украинские моряки могут стать калеками уже через пару месяцев. Им не оказывается должная помощь, рассказал отец одного из моряков, Василия Сороки, Виктор Сорока. Он подчеркнул, что его сыну сейчас нужна специальная операция.

"У него тяжелое ранение руки, она не работает. Ему нужна операция, у него есть осколки в теле – но он отказался от того, чтобы их доставали на территории России", – заявил Сорока.

Отец военнопленного надеется, что его сына успеют вывезти в Европу, где можно будет извлечь осколки. После чего станет возможным восстановить поврежденные нервы и сухожилия, пока еще не поздно.

"Мы получили от него больше десяти писем. Сколько он получил – мы не знаем. Ему пишут со всего мира, даже из России. Знаем, что волонтеры российские и крымские одели его, потому что после ранения Вася был вообще без ничего", – рассказал Сорока.