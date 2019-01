Радость встречи и новый арест. Суд над моряками

Украинские моряки, захваченные в Керченском проливе, остаются в российской тюрьме. Они провели там уже более 50 дней.

По состоянию на 20:00, 15 января, уже 16 украинским военным продлен срок ареста до 24 апреля. Нет сомнений, что в итоге всех 24 моряков оставят под стражей. На суд к ним приехала серьезная группа поддержки из Украины – омбудсмен Людмила Денисова и родственники.

Как проходили суды над украинцами, расскажет Корреспондент.net.

Закрытый режим

Лефортовский суд Москвы начал рассматривать дела украинских моряков с самого утра вторника, 15 января. Украинских военных поделили на группы по 4 человека.

Заседания проходили в закрытом от публики режиме. Тем не менее, приехавшим на процесс родственникам моряков удалось пообщаться с ними до начала слушания.

Адвокаты моряков просили Лефортовский районный суд передать рассмотрение ходатайств ФСБ в военный суд, но прошение было отклонено.

Украинские моряки единогласно назвали себя военнопленными и отказываются давать показания в суде. Моряки назвали лишь свои имена и данные, на другие вопросы не отвечали.

"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", – заявил каждый из украинских военных.

Встреча с родственниками

Моряки не смогли встретиться в СИЗО с родными, которые приехали в Москву, но некоторых родственников пустили повидаться в зал суда.

Свидание в СИЗО до сих пор не получил ни один из моряков.

Адвокаты сообщили, что к части моряков во время праздников приходили странные люди и предлагали просто поговорить о семье.

Когда украинских военных выводили из зала заседания, часть собравшихся кричали: Слава Украине.

Трогательное видео встречи матери и сына-моряка обнародовал репортер ABC News Патрик Ривелл.

Powerful moment. Mothers of 2 of the 24 Ukrainian sailors seized by Russia grab them and smother them with kisses as they are brought into court by masked Russian FSB officers.



They hadn’t seen them since #Russia seized their ships in that incident near Crimea in November. pic.twitter.com/n5VXGvURd7