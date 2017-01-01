Штаб предупредил о сбоях в работе КПВВ на Донбассе

Проблемы могут возникнуть в связи с аварийно-восстановительными работами на высоковольтных линиях.

В районе населенного пункта Майорск Донецкой области с 16 по 24 января со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях Углегорская ТЭС-Центральная №1 и Углегорская ТЭС-Макеевка. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 15 января 2019.

В связи с запланированными работами возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и на КПВВ Майорск. В частности, это может привести к нестабильной работе соответствующих баз данных.

Госпогранслужба обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнение перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора Горловка – Бахмут.

На прошлой неделе сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте возле подконтрольной "ДНР" Горловки скончались три человека – мужчины 1939, 1949 и 1959 годов рождения. Во всех трех случаях медики констатировали "смерть в результате сердечного приступа".

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