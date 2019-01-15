Жители Днепра выкрали мусорные баки и квасили в них капусту

Старые металлические контейнеры ворам не подошли из-за "негигиеничности", а новые, по словам мэра города, оказались в самый раз.

В Днепре жители частного сектора украли недавно установленные мусорные контейнеры и солили в них арбузы и капусту. Об этом во вторник, 15 января, сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители поселка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком", - написал он.

Филатов отметил, что старые металлические контейнеры для этого жителям не подходили – "негигиенично", в то время как новые оказались в самый раз – "большие, вместительные, колесики есть и крышкой закрываются".

Ранее в Днепре в мусорном баке нашли чемодан с трупом. Умершую девушку обнаружили 4 января.

Как сообщалось, в Тернополе обязали сортировать мусор. Все площадки во дворах переоборудуют для раздельной сортировки отходов - для смешанных отходов, полимеров и стекла.

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