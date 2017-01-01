В РФ оставили под арестом 20 украинских моряков
Лефортовский суд Москвы во вторник, 15 января, продлил арест еще четырем украинским морякам, захваченным Россией в Керченском проливе. Об этом сообщает Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод России в Twitter.
"Мельничук Олег, Артеменко Андрей, Эйдер Андрей и Сорока Василий по решению судьи Канев остаются в СИЗО до 24 апреля", - говорится в сообщении.
Таким образом, суд уже продлил арест 20 украинским морякам.
Для рассмотрения дела о продлении меры пресечения 24 украинских моряка разделили на шесть групп по четыре человека в каждой.
Завели моряков и к Каневу в 28 зал. Среди этой четвёрки много раненных. pic.twitter.com/ERcDGrKaEU— ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.
Ранее сообщалось, что в РФ продлили арест 12 украинским морякам. Слушания по делу оставшихся 12 украинцев должны были состояться в среду.
Как стало известно, украинские моряки отказались от показаний в суде.
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.
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