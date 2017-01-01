В РФ оставили под арестом 20 украинских моряков

Суд провел слушания по делам еще двух групп моряков. Им также продлили арест до 24 апреля.

Лефортовский суд Москвы во вторник, 15 января, продлил арест еще четырем украинским морякам, захваченным Россией в Керченском проливе. Об этом сообщает Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод России в Twitter.

"Мельничук Олег, Артеменко Андрей, Эйдер Андрей и Сорока Василий по решению судьи Канев остаются в СИЗО до 24 апреля", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд уже продлил арест 20 украинским морякам.

Для рассмотрения дела о продлении меры пресечения 24 украинских моряка разделили на шесть групп по четыре человека в каждой.

Завели моряков и к Каневу в 28 зал. Среди этой четвёрки много раненных. pic.twitter.com/ERcDGrKaEU — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что в РФ продлили арест 12 украинским морякам. Слушания по делу оставшихся 12 украинцев должны были состояться в среду.

Как стало известно, украинские моряки отказались от показаний в суде.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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