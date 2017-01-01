Во Львовской области правоохранители разоблачили чиновника Госаудитслужбы в систематическом получении взяток.

Во Львовской области правоохранители разоблачили схему систематического получения неправомерных выгод руководителем одного из структурных подразделений Западного офиса Госаудитслужбы. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"Установлено, что чиновник, злоупотребляя служебным положением, организовал схему системного вымогательства и получения от работников бюджетных учреждений Западного региона государства неправомерных выгод за содействие в неотражении выявленных нарушений при проведении плановых контрольных мероприятий (аудита)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, чиновника разоблачили при получении очередной неправомерной выгоды в сумме 30 тысяч гривен от главного бухгалтера одного из культурных учреждений Львова.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове на взятке задержали чиновника Госаудитслужбы

Также правоохранители задокументировали неоднократное вымогательство и получение им взяток на общую сумму 90 тысяч гривен.

В настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве по статье принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Ранее один из руководителей Судебной администрации Полтавской области требовал от бизнесмена 248 тысячи. Его задержали при получении последней части, которую он пытался спрятать в холодильник.

Также сообщалось, что в Сумской области на взятке в 90 тысяч задержали чиновника областного управления Государственной фискальной службы.

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