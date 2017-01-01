Итоги 15 января: Удар по Мэй и требование Путина

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Британский парламент отклонил план Мэй по Brexit; Путин потребовал гарантий от ЕС. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Официально появились еще три кандидата на пост президента Украины

Председатель партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, лидер партии Наши Евгений Мураев и внефракционный народный депутат Виталий Куприй официально зарегистрированы кандидатами на пост президента Украины.

Суд в России оставили под арестом украинских моряков

Лефортовский суд Москвы продлил арест 20 украинским морякам, захваченным Россией в Керченском проливе. Для рассмотрения дела о продлении меры пресечения 24 украинских моряка разделили на шесть групп по четыре человека в каждой.

Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из ЕС

Британские депутаты отклонили план выхода Великобритании из ЕС, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Кроме того, оппозиция инициировала недоверие правительству. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Лондон "прояснить свои намерения".

Путин потребовал от Европы гарантий по Турецкому потоку

Европейский Союз должен гарантировать своим членам, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через газопровод Турецкий поток, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны – члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения Турецкого потока не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", – подчеркнул российский лидер.

Новый глава ОБСЕ впервые приехал в Украину

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак впервые прибыл в Украину и провел встречу с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в стране.

Порошенко привез в Луцк Томос

Томос об автокефалии Православной церкви Украины привезли в Луцк. В благодарственном молебне за получение Томоса принял участие и президент Петр Порошенко. Богослужение прошло в Кафедральном соборе Святой Троицы. При этом в храме во время службы выставлен для обозрения Томос об автокефалии ПЦУ.

Боевики напали на отель в Кении

В столице Кении Найроби была совершена террористическая атака на гостиничный комплекс Dusit. Погибли 15 человек, в их числе гражданин США и гражданин Великобритании. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация Аль-Шабааб.