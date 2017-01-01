Сутки на Донбассе: Пять вражеских обстрелов, ранен боец ВСУ

Сепаратисты за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

За прошедшие сутки, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. В боевых действиях ранен один военный.

Об этом сообщает в среду, 16 января, пресс-центр ООС в Facebook.

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В частности, указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли с минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское, из автоматических гранатометов в районе поселка Новоалександровка.

В свою очередь в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывался огонь по украинским укреплениям в районе населенных пунктов Славное и Гнутово.

“В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения“, - доложили в штабе ООС.

Ранее штаб ООС предупредил о сбоях в работе КПВВ на Донбассе.

Напомним, 14 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий погиб один военный, еще двое ранены.