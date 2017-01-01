Во дворце культуры в Кривом Роге рухнуло перекрытие

В результате инцидента пострадал один человек.

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Вечером 15 января в Кривом Роге, в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры Коксохимик произошел обвал перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1000 квадратных метров.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В результате пострадал один человек. Обрушение произошло в 18:19 по ул. Вадима Гурова, 19.

“По состоянию на 21:20 поисковые работы завершены, погибшие не обнаружены“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 14 января, в Хусте на рынке из-за снега рухнула крыша.