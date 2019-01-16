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Попросил магарыч: Киевлянин застрелил мужчину, помогшего вытащить авто из снега

Комментариев: 3
Житель Киева задержан с поличным и помещен в изолятор временного содержания.
Киевлянин застрелил жителя села, который слишком настойчиво требовал магарыч
Киевлянин застрелил жителя села, который слишком настойчиво требовал магарыч
kv.npu.gov.ua

На требование выставить магарыч за спасенную из снега машину, 50-летний мужчина из села Ерковцы (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области) получил от столичного жителя смертельное огнестрельное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Киевлянин, приехавший в село Ерковцы, попросил местного жителя прийти и вытолкать из снежного плена автомобиль. Когда он пришел с лопатой на помощь, то оказалось, что владелец авто сам справился и выехал со двора. Однако мужчина не ушел, а, размахивая совковой лопатой, настаивал расплатиться с ним бутылкой водки.

В ответ столичный житель побежал в гараж, взял ружье, которое осталась от его покойного отца, зарядил его дробью и прицельно выстрелил в сторону настойчивого местного жителя.

Вследствие выстрела мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Тело 50-летнего погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

На месте происшествия работали медики и следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела милиции. Там полицейские изъяли охотничье ружье ИЖ-18.

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47-летний житель Киева задержан с поличным и помещен в изолятор временного содержания. Полицейским он объяснил, что таким образом хотел напугать и прогнать наглого мужчину со двора.Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании ему меры пресечения. По факту умышленного убийства продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось 28 декабря, в Обухове мужчина застрелил мужа родной сестры.

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Теги: стрельба, ружье, Киевская область
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Комментариев (3)
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Таврія    16.01.2019, 10:14
Оценка:  0
Таврія
Можливо це було вимагання з погрозами та наслідок-самооборона з використанням зброї,не зрозуміла ситуація.
Шкиряк_и_Зорян    16.01.2019, 10:07
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Очень странный поступок! Убит попрошайка в стране, где попрошайничество возведено в ранг государственной политики. Налицо глубочайший нравственный кризис!
КимЧенПых    16.01.2019, 09:57
Оценка:  +3
КимЧенПых
я смотрю народ упоролся совсем уже.
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