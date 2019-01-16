Попросил магарыч: Киевлянин застрелил мужчину, помогшего вытащить авто из снега

Житель Киева задержан с поличным и помещен в изолятор временного содержания.

На требование выставить магарыч за спасенную из снега машину, 50-летний мужчина из села Ерковцы (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области) получил от столичного жителя смертельное огнестрельное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Киевлянин, приехавший в село Ерковцы, попросил местного жителя прийти и вытолкать из снежного плена автомобиль. Когда он пришел с лопатой на помощь, то оказалось, что владелец авто сам справился и выехал со двора. Однако мужчина не ушел, а, размахивая совковой лопатой, настаивал расплатиться с ним бутылкой водки.

В ответ столичный житель побежал в гараж, взял ружье, которое осталась от его покойного отца, зарядил его дробью и прицельно выстрелил в сторону настойчивого местного жителя.

Вследствие выстрела мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Тело 50-летнего погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

На месте происшествия работали медики и следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела милиции. Там полицейские изъяли охотничье ружье ИЖ-18.

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47-летний житель Киева задержан с поличным и помещен в изолятор временного содержания. Полицейским он объяснил, что таким образом хотел напугать и прогнать наглого мужчину со двора.Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании ему меры пресечения. По факту умышленного убийства продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось 28 декабря, в Обухове мужчина застрелил мужа родной сестры.