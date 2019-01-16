Суд Киева обязал НАБУ открыть дело против Кличко по 6 статьям

Дело касается злоупотребления властью и содействии участникам ОПГ.

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Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением, а также содействия участникам ОПГ мэром Киева и главой Киевской государственной администрации Виталием Кличко.

Об этом говорится в судебных материалах, сообщает Левый берег.

Заявитель обратился в НАБУ с обращением о совершении Кличко ряда уголовных правонарушений, в частности по ст. 170 (препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 365 (превышение власти), ч. 3 ст. 206 (противодействие хозяйственной деятельности), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам ОПГ) Уголовного кодекса.

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При этом, НАБУ отказалось регистрировать производство, что и стало основанием для подачи в суд жалобы на его бездействие.

29 декабря 2018 года суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по указанным фактам.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как встречался во время Евромайдана в январе 2014 года с тогда еще президентом Виктором Януковичем.