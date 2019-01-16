День "киборгов": сегодня чествуют защитников Донецкого аэропорта
Сегодня, 16 января, Всеукраинский день памяти “киборгов“. Украина чтит защитников Донецкого аэропорта.
Об этом сообщает УНИАН.
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16 января Украина чтит память “киборгов“, погибших в результате подрыва терминала Донецкого аэропорта 19 и 20 января 2015 года.
Бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 году до 22 января 2015 и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.
20 января 2015 года сепаратисты взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалилась, погребая под собой украинских защитников. 22 января 2015 уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попала в плен. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня.
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Бои за Донецкий аэропорт стали символом боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище - “киборги“.
Напомним, в российском городе Калининград в воскресенье, 4 ноября, на автобусной остановке правоохранителями был задержан 24-летний анархист Вячеслав Лукичев, который оказался одним из нападавших на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Иващенко (известного под позывным Вербич) 2 мая в Киеве.