Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

День "киборгов": сегодня чествуют защитников Донецкого аэропорта

Комментариев: 5
Военные героически защищали стратегический объект 242 дня. 20 января 2015 года сепаратисты взорвали новый терминал с украинскими защитниками.
В Украине чествуют защитников Донецкого аэропорта
В Украине чествуют защитников Донецкого аэропорта
Андрей Швачко/Facebook

Сегодня, 16 января, Всеукраинский день памяти “киборгов“. Украина чтит защитников Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает УНИАН.

Читай также: Нападение на “киборга“ в Киеве: участница получила условный срок

16 января Украина чтит память “киборгов“, погибших в результате подрыва терминала Донецкого аэропорта 19 и 20 января 2015 года.

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 году до 22 января 2015 и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

20 января 2015 года сепаратисты взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалилась, погребая под собой украинских защитников. 22 января 2015 уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попала в плен. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня.

Читай также: Украинский рэпер Freel выпустил трогательную песню о “киборгах“

Бои за Донецкий аэропорт стали символом боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище - “киборги“.

Напомним, в российском городе Калининград в воскресенье, 4 ноября, на автобусной остановке правоохранителями был задержан 24-летний анархист Вячеслав Лукичев, который оказался одним из нападавших на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Иващенко (известного под позывным Вербич) 2 мая в Киеве.

Поделись:
Теги: Украина, праздник, защитник отечества, киборги, защитник, атака на Донецкий аэропорт, война на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
oninass    16.01.2019, 11:48
Оценка:  0
oninass
Великие воины. Сколько русни утилизировали. Будем помнить вечно.
    16.01.2019, 11:11
Оценка:  +6
КЫБОРГЫ НЭ ВМЫРАЮТЬ , ИЗ НЫХ ДЭЛАЮТЬ ПЫЛЕСОСИ !!! )))
Lup-Lup    16.01.2019, 10:46
Оценка:  +3
Lup-Lup
Онили заполонили...
Letohradek    16.01.2019, 10:50
Оценка:  -6
Letohradek
Баран, что ты пробэкал?
Sirko_1111    16.01.2019, 11:35
Оценка:  +2
Sirko_1111
Виолетта! Когда ты работаешь? Дворникам ещё не время бросать работу!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь