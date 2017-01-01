Под Харьковом мужчина выбросил сына из окна

Врачи говорят, что "ребенок родился в рубашке".

Мальчик находится в больнице, у него только ушибы скриншот из видео

В селе Башкировка Харьковской области ночью 13 января пьяный отец выбросил сына из окна с четвертого этажа.

Об этом сообщает полиция области.

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Правоохранителям он объяснил, что сделал это, потому что приснился плохой сон. В тот вечер семья распивала спиртное – праздновали годовщину бракосочетания. В полиции говорят, мужчина пьет регулярно. Его задержали и инкриминируют покушение на убийство. Также проведут психиатрическую экспертизу.

Медики шокированы, потому что мальчик чудом остался невредимым.

“Ребенок вообще родился в рубашке. Состояние ребенка стабильное, имеет ушибы мягких тканей. Каких-то серьезных травм у него не обнаружено“, – отметила заместитель главного врача больницы скорой помощи Елена Полищук.

Как сообщалось 20 декабря, в Кривом Роге мать с ребенком выбросилась с 10 этажа.