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В Одесской области водитель сбил двух девочек и сбежал из машины

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Потерпевшие девочки 13 и 15 лет доставлены в больницу .
Водитель ГАЗ-24 сбил двух девочек
Водитель ГАЗ-24 сбил двух девочек
od.npu.gov.ua

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Водитель сбил двух девочек в селе Боково в Одесской области, бросил машину и убежал. 

Об этом сообщает Любашевский отдел полиции.

Водитель ГАЗ-24 сбил двух девочек 13 и 15 лет на скользкой и неосвещенной дороге села.

Полиция нашла на месте происшествия автомобиль, устанавливается личность водителя и его местонахождения.

Потерпевшие доставлены в больницу с многочисленными травмами.

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Напомним, во Львове из-за резкого торможения троллейбуса травмировались трое его пассажиров. Каретой скорой помощи в одну из львовских больниц с телесными повреждениями доставили 77-летнюю львовянку.

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Теги: ДТП, авария, пострадавшие, девочки, водитель
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