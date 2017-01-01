В Одесской области водитель сбил двух девочек и сбежал из машины
Потерпевшие девочки 13 и 15 лет доставлены в больницу .
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Водитель сбил двух девочек в селе Боково в Одесской области, бросил машину и убежал.
Об этом сообщает Любашевский отдел полиции.
Водитель ГАЗ-24 сбил двух девочек 13 и 15 лет на скользкой и неосвещенной дороге села.
Полиция нашла на месте происшествия автомобиль, устанавливается личность водителя и его местонахождения.
Потерпевшие доставлены в больницу с многочисленными травмами.
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Напомним, во Львове из-за резкого торможения троллейбуса травмировались трое его пассажиров. Каретой скорой помощи в одну из львовских больниц с телесными повреждениями доставили 77-летнюю львовянку.