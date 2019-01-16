Суд обязал НАБУ открыть производство против Степана Полторака

Министра обороны Украины обвиняют в служебной халатности.

Фабулы заявления и его обстоятельств в материалах дела нет ua1.com.ua

Читай также: Уволенный с военной службы Полторак взял пособие 1,4 млн грн

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможной служебной халатности министра обороны Степана Полторака.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Украинские новости.

Читай также: НАБУ выяснит, злоупотреблял ли Гройсман властью

"В октябре прошлого года в НАБУ обратился гражданин (его имя не указано) с заявлением о совершении чиновниками Минобороны ряда уголовных преступлений, в частности злоупотребление служебным положением и причастности к контрабанде полковника Розказова и прапорщика Кондратенко", - говорится в сообщении.

Кроме того, заявитель подал обращение о совершении преступления генералом и министром обороны Полтораком по ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность). Однако сведений не внесли в Единый реестр досудебных расследований.

После этого заявитель подал жалобу в суд, который 29 декабря 2018 тот удовлетворил и обязал НАБУ открыть дело. В то же время фабулы заявления и его обстоятельств в материалах дела нет.

Как сообщалось 14 января, суд обязал НАБУ расследовать получение Луценко взятки.