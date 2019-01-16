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Суд обязал НАБУ открыть производство против Степана Полторака

Комментариев: 2
Министра обороны Украины обвиняют в служебной халатности.
Фабулы заявления и его обстоятельств в материалах дела нет
Фабулы заявления и его обстоятельств в материалах дела нет
ua1.com.ua

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Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможной служебной халатности министра обороны Степана Полторака.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Украинские новости.

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"В октябре прошлого года в НАБУ обратился гражданин (его имя не указано) с заявлением о совершении чиновниками Минобороны ряда уголовных преступлений, в частности злоупотребление служебным положением и причастности к контрабанде полковника Розказова и прапорщика Кондратенко", - говорится в сообщении.

Кроме того, заявитель подал обращение о совершении преступления генералом и министром обороны Полтораком по ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность). Однако сведений не внесли в Единый реестр досудебных расследований.

После этого заявитель подал жалобу в суд, который 29 декабря 2018 тот удовлетворил и обязал НАБУ открыть дело. В то же время фабулы заявления и его обстоятельств в материалах дела нет.

Как сообщалось 14 января, суд обязал НАБУ расследовать получение Луценко взятки.

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Теги: Минобороны, Степан Полторак, НАБУ
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Комментариев (2)
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nfhvyt    16.01.2019, 11:40
Оценка:  0
nfhvyt
Не сильно там под него копайте, а то начнёт заметать следы и опять склады начнут взрываться.
    16.01.2019, 11:08
Оценка:  0
КАДРОВЫЕ ЧИСТКИ ПЕРЕД КРАХОМ ШОКОЛАДНОЙ ИММПЕРИИ ? ))))
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