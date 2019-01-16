Незаконные дела против застройщиков должны быть закрыты, — Артур Мхитарян

Во многих произошедших за последний год случаях, в нашем, в том числе, происходит откровенное вымогательство. Об этом в интервью "Украинским новинам" заявил столичный бизнесмен, основатель Taryan Group Артур Мхитарян.

"Вообще, эта схема берет свое начало в Министерстве культуры, которое создало целую систему препятствий для строителей. Потом в дело включаются чиновники, много лет работающие в Минкульте, которые через "сомнительные общественные организации", инициируют уголовные дела против застройщиков", - отмечает Артур Мхитарян.

Затем, по его словам, дела Генпрокуратурой передаются СБУ, которая не должна этим заниматься в принципе. "Полномочия СБУ — это, скорее, инструмент для некоторых представителей этой службы, воспользовавшись ситуацией и схемой, построенной Минкультом, вымогать деньги и шантажировать бизнес".

Напомним, 11 декабря 2018 года известный киевский предприниматель и девелопер Артур Мхитарян, основатель и собственник компании Taryan Group, выступил с обращением к президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявил, что его бизнес стал жертвой шантажа и вымогательства. В своем заявлении Мхитарян обвинил Министерство Культуры в создании коррупционной схемы с представителями Службы Безопасности Украины, благодаря которой были заведены уголовные дела, за закрытие которых у него требуют 4 квартиры или 1 млн долларов.

По словам Мхитаряна, после обращения уже есть неофициальные сигналы от разных людей, в том числе от некоторых должностных лиц, что руководство СБУ уже запустило внутренне разбирательство по этому вопросу, процесс пошел. Он надеется, что высшее руководство ведомства не допустит повторения подобного шантажа и вымогательства.

"Не нужно под одну гребенку ставить всех сотрудников спецслужбы. Есть сотрудники СБУ, которые занимаются борьбой с террористами, шпионами и защищают Украину от вмешательства других стран, а незаконные открытия уголовных дел с нарушением подследственности открывают другие ее представители. Думаю, везде есть свои "оборотни" и "решалы", которые бросают тень на всё ведомство и тех его достойных сотрудников, кто действительно болеет за страну и ее безопасность. Мое обращение касалось как раз таких нечестных на руку представителей СБУ, и всей схемы, которая позволяет им шантажировать строительный бизнес", — пояснил Мхитарян.

Что касается Taryan Towers, Артур Мхитарян сообщил, что строительство продолжается - "На сегодняшний день нет ни одной причины останавливать стройку. У нас есть главный документ – разрешение на строительство, полученный законным путем. Я сильно сомневаюсь, что по этому делу, которое ради шантажа фактически "высосано из пальца", они решатся какие-то активные действия. Считаю, что в ближайшее время эти дела должны быть закрыты. Тем более, что с 1 января причины, по которой они были открыты, уже не существует. Я не думаю, что у тех самых "не чистых на руку" представителей силовых структур и прочих чиновников хватит наглости начать открыто мстить. Просто тогда это будет для всех плевком в лицо прогрессивного украинского бизнеса... Будет такой скандал и прецедент, что никому "мало не покажется". Я не думаю, что власти допустят, чтобы такое происходило" - заключил Мхитарян.