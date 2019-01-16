Президент Грузии опасается поздравлять Украину с ПЦУ

Саломе Зурабишвили не будет пока поздравлять украинцев с независимой церковью.

Зурабишвили бы с легкостью поздравила украинцев, но не может twitter.com/Zourabichvili_S/

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не будет поздравлять Украину с новой независимой церковью. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

“Лично я бы с легкостью могла поздравить украинцев с независимостью их церкви, что вполне естественно, учитывая наше собственное прошлое“, - заверила президент, но подчеркнула, что несет политическую ответственность за свои слова.

Individually, it would be easy to congratulate #Ukrainians over their Church's independence, all natural considering our our own past, but as President, I have a big responsibility to bear. If our Patriarchate is cautious due to some consequences, I cannot aggravate the situation — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 15 января 2019 г.

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“Как президент я несу большую ответственность. Если наш патриархат осторожен из-за каких-то последствий, я не могу усугубить ситуацию“, - отметила Зурабишвили.

В Грузинской православной церкви, в свою очередь, хотят сначала ознакомиться с текстом Томоса, а потом уже выносить решения о признании или непризнании автокефалии ПЦУ.

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Что интересно, перед этим в церкви заверили, что, скорее всего, признают автокефалию украинской церкви. Дата нового синода грузинской церкви неизвестна - как правило, он собирается дважды в год - зимой и в начале лета. Зимний Синод уже прошел 27 декабря.