Президент Грузии опасается поздравлять Украину с ПЦУ
Читай также: СМИ: Элладская церковь запустила процедуру признания ПЦУ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не будет поздравлять Украину с новой независимой церковью. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
“Лично я бы с легкостью могла поздравить украинцев с независимостью их церкви, что вполне естественно, учитывая наше собственное прошлое“, - заверила президент, но подчеркнула, что несет политическую ответственность за свои слова.
Individually, it would be easy to congratulate #Ukrainians over their Church's independence, all natural considering our our own past, but as President, I have a big responsibility to bear. If our Patriarchate is cautious due to some consequences, I cannot aggravate the situation— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 15 января 2019 г.
Читай также: Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса ПЦУ
“Как президент я несу большую ответственность. Если наш патриархат осторожен из-за каких-то последствий, я не могу усугубить ситуацию“, - отметила Зурабишвили.
В Грузинской православной церкви, в свою очередь, хотят сначала ознакомиться с текстом Томоса, а потом уже выносить решения о признании или непризнании автокефалии ПЦУ.
Читай также: Варфоломей напомнил поместным церквям о Судном дне и призвал признать ПЦУ
Что интересно, перед этим в церкви заверили, что, скорее всего, признают автокефалию украинской церкви. Дата нового синода грузинской церкви неизвестна - как правило, он собирается дважды в год - зимой и в начале лета. Зимний Синод уже прошел 27 декабря.
НУЖНО ИСПРАВИТЬ ....)))