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Президент Грузии опасается поздравлять Украину с ПЦУ

Комментариев: 10
Саломе Зурабишвили не будет пока поздравлять украинцев с независимой церковью.
Зурабишвили бы с легкостью поздравила украинцев, но не может
Зурабишвили бы с легкостью поздравила украинцев, но не может
twitter.com/Zourabichvili_S/

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не будет поздравлять Украину с новой независимой церковью. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

“Лично я бы с легкостью могла поздравить украинцев с независимостью их церкви, что вполне естественно, учитывая наше собственное прошлое“, - заверила президент, но подчеркнула, что несет политическую ответственность за свои слова.

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“Как президент я несу большую ответственность. Если наш патриархат осторожен из-за каких-то последствий, я не могу усугубить ситуацию“, - отметила Зурабишвили.

В Грузинской православной церкви, в свою очередь, хотят сначала ознакомиться с текстом Томоса, а потом уже выносить решения о признании или непризнании автокефалии ПЦУ. 

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Что интересно, перед этим в церкви заверили, что, скорее всего, признают автокефалию украинской церкви. Дата нового синода грузинской церкви неизвестна - как правило, он собирается дважды в год - зимой и в начале лета. Зимний Синод уже прошел 27 декабря.

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Теги: ПЦУ, Грузия, церковь, православие, автокефалия, президент, Зурабишвили
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Комментариев (11)
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iseamaster    16.01.2019, 11:34
Оценка:  -3
iseamaster
У Грузинской православной церкви Томоса нет. Их мнение не интересно. Главное, что Папа признал.
sergei77    16.01.2019, 11:38
Оценка:  0
sergei77
ни у одной древней церкви томоса нет, но церковь считается канонической. Это только в поздние средние века стали томосы раздавать.
iseamaster    16.01.2019, 11:45
Оценка:  -1
iseamaster
Томос ввели в 19 веке. А раньше были Соборы. Так вот, и Грузинскую и Константинопольскую и РПЦ канонизировали Соборы. РПЦ сейчас сама Томосы выдаёт. Например, последний раз это быыла Японская Православная церковь. Смешно когда кастрюли требуют показать Томос РПЦ.
designandrey65    16.01.2019, 11:45
Оценка:  0
designandrey65
При чем тут папа? Пусть папа с католиками разберется... Может еще поддержку рабината попросить?
iseamaster    16.01.2019, 11:48
Оценка:  0
iseamaster
Це троллинг. Шутка юмора такая.
nfhvyt    16.01.2019, 11:34
Оценка:  +3
nfhvyt
могла бы поздравить но несёт политическую ответственность за свои слова. Петя, ты это слышал - она врать боиться )))
tulchanin    16.01.2019, 11:33
Оценка:  +1
tulchanin
Ну как бы и правильно, нефиг президенту лезть в церковные дела.
Peyot    16.01.2019, 11:32
Оценка:  -1
Peyot
я же говорил что она очередная кремлевская подстилка!
    16.01.2019, 11:18
Оценка:  +3
ВИДИМО ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА УПУСТИЛИ ЭТОТ МОМЕНТ ....
НУЖНО ИСПРАВИТЬ ....)))
Ruspidor    16.01.2019, 11:16
Оценка:  -2
Ruspidor
Да пoxyй!
Sirko_1111    16.01.2019, 11:32
Оценка:  0
Sirko_1111
Вам клинический больной показана палата № 6
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