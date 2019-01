Президент Грузии опасается поздравлять Украину с ПЦУ

Читай также: СМИ: Элладская церковь запустила процедуру признания ПЦУ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не будет поздравлять Украину с новой независимой церковью. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

“Лично я бы с легкостью могла поздравить украинцев с независимостью их церкви, что вполне естественно, учитывая наше собственное прошлое“, - заверила президент, но подчеркнула, что несет политическую ответственность за свои слова.

Individually, it would be easy to congratulate #Ukrainians over their Church's independence, all natural considering our our own past, but as President, I have a big responsibility to bear. If our Patriarchate is cautious due to some consequences, I cannot aggravate the situation