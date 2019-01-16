МИД отреагировал на решение суда продлить арест украинским морякам

Украинские дипломаты выразили решительный протест из-за решения московского суда продлить срок содержания под стражей морякам.

В МИД подчеркнули, что Кремль полностью осознает незаконность этого судебного фарса УНИАН

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество консолидировать давление на власть Российской Федерации с целью быстрого и безусловного освобождения всех 24 украинских военнопленных моряков, захваченных вблизи Керченского пролива.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих, взятых в плен РФ, сообщает УНИАН.

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“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих, взятых в плен Россией в водах Черного моря 25 ноября 2018 года“, - отмечается в заявлении.

“Суд над украинскими военнослужащими противоречит международному гуманитарному праву. Закрытый режим сегодняшнего заседания свидетельствует о том, что Кремль полностью осознает незаконность этого судебного фарса“, - убеждены в МИД.

“Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, 24 украинских военнослужащих являются военнопленными. Мы требуем от России обращаться с ними в полном соответствии с их статусом и уважать их права в соответствии с международным гуманитарным правом“, - заявили дипломаты.

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“Требуем также от российской стороны безотлагательно предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых военнопленных моряков и их лечении“, - говорится в заявлении.

Также сказано, что Украина благодарна своим иностранным партнерам, чьи представители пришли в зал суда, чтобы поддержать украинских военнослужащих.

“Мы ценим такое проявление солидарности с Украиной и взятыми в плен украинскими военнослужащими“, -подчеркнули в МИД.

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“Призываем международное сообщество осудить действия России и консолидировать давление на Москву, чтобы обеспечить быстрое и безусловное освобождение всех 24 военнопленных, содержащихся в РФ“, - подчеркнули в МИД.

Напомним, всем 24 украинским морякам с захваченных кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“ по состоянию на утро 16 января продлили арест почти до мая.