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Богомолец тоже решила записаться в рекордный бюллетень

Комментариев: 2
Депутат от БПП и бывший советник президента подала документы в Центризбирком.
Богомолец тоже решила записаться в рекордный бюллетень
facebook.com/olgabogomolets

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Депутат Верховной Рады от фракции “Блок Петра Порошенко“ Ольга Богомолец принесла сегодня утром документы в ЦИК и просит зарегистрировать ее кандидатом. Об этом сообщают Украинские Новости.

По данным пресс-службы ЦИК, Богомолец баллотируется как самовыдвиженец. Комиссия должна принять решение о регистрации или отказе в регистрации в течение пяти дней.

facebook.com/olgabogomolets

Богомолец у себя в Facebook также подтвердила, что идет в президенты. “Подала документы в ЦИК. Иду в президенты, чтобы стать гарантом справедливости для каждого украинца!“ - написала она.

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Напомним, на данный момент ЦИК зарегистрировал уже восьмерых кандидатов. Отказались регистрировать троих кандидатов (причем одного - дважды), а документы еще двоих находятся на рассмотрении. Заявления можно подавать до 3 февраля.

 

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Теги: Богомолец, ЦИК, кандидаты, выборы президента, регистрация
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Комментариев (2)
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nfhvyt    16.01.2019, 12:02
Оценка:  0
nfhvyt
Шла мимо, решила записаться, чисто по приколу. Ну да , она ж из БПП, проблем с денежным залогом нет и на коммуналку останется.
sOLOMON8    16.01.2019, 11:56
Оценка:  -4
sOLOMON8
В 1 туре буду голосовать за О. Богомолец. Зачем голосовать за одних и тех же.
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