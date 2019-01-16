Богомолец тоже решила записаться в рекордный бюллетень

Депутат от БПП и бывший советник президента подала документы в Центризбирком.

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Депутат Верховной Рады от фракции “Блок Петра Порошенко“ Ольга Богомолец принесла сегодня утром документы в ЦИК и просит зарегистрировать ее кандидатом. Об этом сообщают Украинские Новости.

По данным пресс-службы ЦИК, Богомолец баллотируется как самовыдвиженец. Комиссия должна принять решение о регистрации или отказе в регистрации в течение пяти дней.

facebook.com/olgabogomolets

Богомолец у себя в Facebook также подтвердила, что идет в президенты. “Подала документы в ЦИК. Иду в президенты, чтобы стать гарантом справедливости для каждого украинца!“ - написала она.

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Напомним, на данный момент ЦИК зарегистрировал уже восьмерых кандидатов. Отказались регистрировать троих кандидатов (причем одного - дважды), а документы еще двоих находятся на рассмотрении. Заявления можно подавать до 3 февраля.