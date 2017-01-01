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На Волыни задержали банду, поставлявшую женщин в немецкие бордели

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Задержаны мужчины во время перемещения трех украинок через международный пункт пропуска Ягодин в Польшу.
На Волыни задержали банду сутенеров
На Волыни задержали банду сутенеров
vol.gp.gov.ua

На Волыни правоохранители задержали мужчин, которые вербовали и переправляли украинок для сексуальной эксплуатации в Германию.

Об этом IA ZIK сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Полицейские и пограничники задержали гражданина Армении и жителя Волыни, которые вербовали и планировали переместить молодых женщин для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в ФРГ.

По данному факту расследуется уголовное производство о незаконном вербовки и перемещения людей с целью сексуальной эксплуатации (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 149 УК Украины).

В уголовном производстве проводятся необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Как сообщалось 17 декабря, в Киеве два десятка проституток вышли на митинг.

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Теги: проституция, сексуальная эксплуатация, Волынь
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