На Волыни задержали банду, поставлявшую женщин в немецкие бордели

Задержаны мужчины во время перемещения трех украинок через международный пункт пропуска Ягодин в Польшу.

На Волыни правоохранители задержали мужчин, которые вербовали и переправляли украинок для сексуальной эксплуатации в Германию.

Об этом IA ZIK сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Читай также: В Днепре задержали иностранца-организатора борделя

Полицейские и пограничники задержали гражданина Армении и жителя Волыни, которые вербовали и планировали переместить молодых женщин для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в ФРГ.

По данному факту расследуется уголовное производство о незаконном вербовки и перемещения людей с целью сексуальной эксплуатации (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 149 УК Украины).

В уголовном производстве проводятся необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Как сообщалось 17 декабря, в Киеве два десятка проституток вышли на митинг.