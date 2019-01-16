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В России прогремел мощный взрыв на химзаводе

Комментариев: 3
По предварительным данным, пострадали двое или трое людей.
В России прогремел мощный взрыв на химзаводе
© life.ru
Фото 1/6
  • Работники цеха успели покинуть помещение еще до взрыва
  • Работники цеха успели покинуть помещение еще до взрыва
  • Работники цеха успели покинуть помещение еще до взрыва
  • Работники цеха успели покинуть помещение еще до взрыва
  • Работники цеха успели покинуть помещение еще до взрыва
  • Работники цеха успели покинуть помещение еще до взрыва
В России прогремел мощный взрыв на химзаводе
Работники цеха успели покинуть помещение еще до взрыва
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В городе Кингисепп в Ленинградской области на химзаводе Полипласт, который занимается выпуском продукции из пластика, случился пожар, затем раздался сильный взрыв.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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“Так рвануло, у нас в квартире стены на 5 см качнуло в сторону и на место вернулись. На моих глазах. Ужас! Думала, наверное, землетрясение началось“, - рассказывают очевидцы.

Пожар на заводе начался в одном из цехов. Рабочие стали выбегать на улицу – затем раздался взрыв.

Как сообщалось в марте, в Чехии произошел взрыв на химзаводе, погибли шесть человек.

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Теги: взрыв, пожар, химзавод, Россия
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Комментариев (3)
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Gerda-50    16.01.2019, 12:24
Оценка:  +3
Gerda-50
Еще один выдернутый камень из экономического фундамента ватостана моксельского !
Letohradek    16.01.2019, 12:18
Оценка:  +3
Letohradek
Нормалёк! Эти двое или трое уже не поедут на Донбасс убивать украинцев!
Шкиряк_и_Зорян    16.01.2019, 12:14
Оценка:  -9
Шкиряк_и_Зорян
Отрадно, что новость про российский химзавод висит в разделе "Украина" . Как я понимаю, эта новость архиважна и является углоповоротным камнем для всей страны. ))
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