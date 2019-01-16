По предварительным данным, пострадали двое или трое людей.

Работники цеха успели покинуть помещение еще до взрыва

В России прогремел мощный взрыв на химзаводе

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В России прогремел мощный взрыв на химзаводе

В городе Кингисепп в Ленинградской области на химзаводе Полипласт, который занимается выпуском продукции из пластика, случился пожар, затем раздался сильный взрыв.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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“Так рвануло, у нас в квартире стены на 5 см качнуло в сторону и на место вернулись. На моих глазах. Ужас! Думала, наверное, землетрясение началось“, - рассказывают очевидцы.

Пожар на заводе начался в одном из цехов. Рабочие стали выбегать на улицу – затем раздался взрыв.

Как сообщалось в марте, в Чехии произошел взрыв на химзаводе, погибли шесть человек.