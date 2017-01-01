В Ужгороде из-за снега обрушилась крыша пятиэтажки

Из-за нагрузки на кровлю от толстого слоя снега обрушилась часть крыши пятиэтажного дома.

В центре Ужгорода из-за большого количества снега повреждена крыша пятиэтажного жилого дома.

Об этом в среду, 16 января, сообщает пресс-центр Управления ГСЧС в Закарпатской области.

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В частности, указано, что сообщение о повреждении кровли (черепичная на деревянной обрешетке) в пятиэтажном жилом доме на проспекте Свободы поступило спасателям 15 января в 21:10.

По данным ГСЧС, разрушение крыши (размером 4х1,5 м) произошло из-за нагрузки на кровлю от толстого слоя снега.

"В результате разрушения погибших и травмированных граждан нет. Отселение жителей из дома не проводилось", - доложили в ведомстве.

Как сообщалось 14 января, в городе Хуст Закарпатской области из-за огромного количества снега обрушилась крыша рынка.