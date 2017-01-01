Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ужгороде из-за снега обрушилась крыша пятиэтажки

Комментариев: 0
Из-за нагрузки на кровлю от толстого слоя снега обрушилась часть крыши пятиэтажного дома.
Закарпатье страдает от снегопада
Закарпатье страдает от снегопада
ГСЧС

В центре Ужгорода из-за большого количества снега повреждена крыша пятиэтажного жилого дома.

Об этом в среду, 16 января, сообщает пресс-центр Управления ГСЧС в Закарпатской области.

Читай также: Крыша спортшколы в Вишневом "рухнула за 20 секунд": Подрядчику избрали меру пресечения

В частности, указано, что сообщение о повреждении кровли (черепичная на деревянной обрешетке) в пятиэтажном жилом доме на проспекте Свободы поступило спасателям 15 января в 21:10.

По данным ГСЧС, разрушение крыши (размером 4х1,5 м) произошло из-за нагрузки на кровлю от толстого слоя снега.

"В результате разрушения погибших и травмированных граждан нет. Отселение жителей из дома не проводилось", - доложили в ведомстве.

Как сообщалось 14 января, в городе Хуст Закарпатской области из-за огромного количества снега обрушилась крыша рынка.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: снегопады, Ужгород, обрушение, Закарпатская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь