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В Виннице от кори умер 8-месячный ребенок

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Ребенок был не вакцинирован.
От кори умер ребенок
От кори умер ребенок
depositphotos.com

В детской инфекционной больнице Виннице от кори умер 8-месячный ребенок.

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Об этом журналисту УНН сообщила врач-эпидемиолог Винницкого лабораторного центра МЗ Украины Айнур Жумабекова.

“Да, у нас погиб ребенок от кори, ребенок в возрасте 8 месяцев умер 14 января вечером“, - отметила Жумабекова. 

Она добавила, что ребенок был не вакцинирован. 

Кроме того, на территории Винницкой области это первый летальный случай от кори за 2018-2019 годы.

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Напомним, с начала 2019 года, по данным центра было зарегистрировано семь вспышек кори, количество пораженных вирусом составляет 38 человек.   

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Теги: корь, смерть, ребенок, умер, вакцина
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