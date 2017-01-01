В Виннице от кори умер 8-месячный ребенок

Ребенок был не вакцинирован.

В детской инфекционной больнице Виннице от кори умер 8-месячный ребенок.

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Об этом журналисту УНН сообщила врач-эпидемиолог Винницкого лабораторного центра МЗ Украины Айнур Жумабекова.

“Да, у нас погиб ребенок от кори, ребенок в возрасте 8 месяцев умер 14 января вечером“, - отметила Жумабекова.

Она добавила, что ребенок был не вакцинирован.

Кроме того, на территории Винницкой области это первый летальный случай от кори за 2018-2019 годы.

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Напомним, с начала 2019 года, по данным центра было зарегистрировано семь вспышек кори, количество пораженных вирусом составляет 38 человек.