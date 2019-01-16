Facebook запретит рекламу кандидатов в президенты Украины из РФ

Социальная сеть ужесточает правила размещения политической рекламы, чтобы избежать влияния на выборы, в том числе, с российской стороны.

Рекламировать кандидатов в президенты можно будет только из Украины facebook.com/Facebook-advertising-899899623396756/

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Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы на время выборов в 2019 году в Нигерии, Украине, Индии и ЕС. Об этом сообщает Reuters.

“Будучи крупнейшим социальным медиасервисом почти в каждой крупной стране, Facebook с 2016 года стал для политиков и их оппонентов средством распространения фальшивых новостей и другой пропаганды“, - говорится в сообщении.

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Покупка рекламы на Facebook может расширить аудиторию для таких материалов, но некоторые из инструментов могут нарушать правила выборов и политику компании. Издание напоминает, что в 2018 году Facebook под давлением властей выступил с несколькими инициативами по усилению контроля над политической рекламой.

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В связи с этим уже с 16 января в Нигерии, где выборы президента пройдут 16 февраля, смогут показывать предвыборную рекламу только рекламодатели, размещенные в этой стране, говорит директор по глобальной политике и пропаганде Facebook Кэти Харбат. Украину те же правила ожидают с февраля.

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В Индии этой весной пройдут выборы парламента. В связи с этим уже с февраля Facebook будет хранить всю предвыборную рекламу в онлайн-библиотеке с возможностью поиска, говорит также директор по управлению продуктами компании Роб Лезерн.

Хранение рекламы в библиотеке в течение семи лет является ключевым элементом борьбы с конфликтами, считает Лезерн. “Мы учимся в каждой стране, - отметил он. - Мы знаем, что мы не будем совершенны, но наша цель - это постоянное улучшение“.

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Такую же практику в США критиковали за возможность для рекламодателей скрывать свою личность. Индийский архив, в свою очередь, будет содержать контактную информацию для некоторых покупателей рекламы или их официальные нормативные сертификаты.

Имена тех, кто покупает политическую рекламу в соцсети, должны будут соответствовать паспортным. Евросоюз также получит версию системы авторизации и прозрачности в преддверии парламентских выборов в мае.

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Специальный подход с различной политикой и прозрачностью в зависимости от региона отражает местные законы и переговоры с правительствами и группами гражданского общества, отметила Харбат.

При этом Лезерн и Харбат надеются, что к концу июня у них будет набор инструментов, применимых к рекламодателям во всем мире. “Нашей целью было найти глобальное решение“, - пояснила Харбат.

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Агентство также напоминает об обвинении России во вмешательстве в выборы США через рекламные аккаунты Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook инвестирует 300 млн долларов в журналистику.